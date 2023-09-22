Термин "noctalgia", означающий "небесная скорбь", используется для привлечения внимания к неправильному освещению и его многочисленным последствиям.

Световое загрязнение стало настолько серьезным, что ученые придумали новый термин для описания проблемы, связанной с потерей ночного неба. Это слово - "noctalgia", которое примерно переводится как "небесная скорбь". Оно призвано привлечь внимание к стремительной потере того немногого, что осталось от ночного неба.

реклама

Апарна Венкатесан, космолог из Университета Сан-Франциско, придумала этот термин вместе с Джоном Барентином, директором по общественной политике Международной ассоциации темного неба. Они совместно опубликовали заметку о "ноктальгии" в журнале Science, которая в итоге появилась на обложке, посвященной 50-летию первого упоминания в журнале о световом загрязнении.

«Сегодня широкое распространение наружного электрического освещения означает, что ночь больше не темна для большинства людей - немногие могут увидеть Млечный Путь из своих домов», — говорится в статье на обложке. «Наружное освещение имеет множество законных применений, приносящих пользу обществу. Однако это часто приводит к освещению в ненужных, чрезмерных, навязчивых или вредных местах: световому загрязнению».

Световое загрязнение в городе.

Для некоторых людей идея о том, что свет может загрязнять что угодно, может показаться надуманной. В конце концов, мы в первую очередь используем слово «загрязнение», когда говорим о задымленном небе и океанах, полных пластика. Однако разрастание городов и повсеместное распространение светодиодов имеют реальные последствия для астрономии, здоровья людей и окружающей среды. Исследования показывают, что за последнее десятилетие световое загрязнение увеличивалось почти на 10% ежегодно. Неправильное управление ночным освещением уменьшает возможности наблюдения за звездами, сбивает наши циркадные ритмы, нарушает миграцию животных и наносит ущерб растительности.

«Мы предлагаем этот термин, чтобы выразить скорбь по поводу ускоряющейся утраты домашней среды нашего общего неба, исчезновение которого ощущается во всем мире и заслуживает отдельной области изучения - никтологии», — пишут Венкатесан и Барентин. «Это гораздо больше, чем просто потеря окружающей среды: мы являемся свидетелями утраты наследия, а также первобытного языка, основанного на местности и идентичности».

Хорошая сторона светового загрязнения - если ее можно так назвать - заключается в том, что свет легче обратить вспять, чем другие формы загрязнения. Свет не накапливается, поэтому замена синих светодиодов на менее разрушительные варианты может помочь нам восстановить ночное небо. Даже добавление щитков к осветительным приборам может быть продуктивным.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

«Часто те, кто несет ответственность за плохое освещение, не осознают, что оно вызывает загрязнение, наносящее вред окружающей среде», — говорится в статье на обложке журнала Science. «Тщательное проектирование, правильное использование технологий и эффективное регулирование могут гарантировать, что мы сохраним преимущества искусственного освещения в ночное время, минимизируя при этом его вредное воздействие. Если мы не сможем этого сделать, мы потеряем то немногое, что еще осталось от тьмы».