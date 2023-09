Согласно конфиденциальным документам, Microsoft надеется, что 2 ТБ встроенной памяти в новой консоли и обновленные возможности Wi-Fi компенсируют отсутствие дисковода.

В ходе расследования Федеральной торговой комиссии по сделке о покупке Activision Blizzard компанией Microsoft всплыло несколько конфиденциальных документов, в том числе и те, которые касаются модернизированной консоли Xbox Series X. Несмотря на недавние заявления Фила Спенсера о том, что Series X/S не нуждается в апгрейде аппаратной части, компания Microsoft разрабатывает несколько оригинальных способов модернизировать свою консоль премиум-класса. Однако изменения, которые инженеры компании планируют внести, могут не понравиться некоторым геймерам.

Новая, закругленная версия Xbox Series X будет "adorably all digital" (очаровательно полностью цифровой), - так гласит странная формулировка, появившаяся на изображении, которое всплыло в ходе рассмотрения дела Microsoft в FTC. Консоль под кодовым названием «Brooklin» избавилась от дисковода и присоединилась к своей полностью цифровой родственной консоли Series S. Вместо дисковода она будет оснащена 2 ТБ встроенной памяти (в два раза больше, чем в текущей модели Series X) и поддержкой Wi-Fi 6E (в отличие от Wi-Fi 5 в нынешней консоли) для более быстрых загрузок и потоковой передачи.

Планируемые обновления в консоли Series X. Источник: Microsoft

Решение превратить Series X в полностью цифровую консоль является смелым, особенно для компании, которая раньше пыталась — но потерпела неудачу — двигаться в этом направлении. Когда Microsoft впервые анонсировала Xbox One более десяти лет назад, она намеревалась отказаться от физических носителей: для работы Xbox One необходимо было подключаться к интернету не реже одного раза в 24 часа, а покупка диска позволяла геймерам только установить и затем лицензировать этот носитель. (Приобретение физической копии игры не предоставляла права собственности на нее.) Геймеры, конкуренты и средства массовой информации были настолько взбешены этой идеей, что Microsoft в конечном итоге отказалась от своего плана в пользу более традиционной Xbox One.

Спустя 10 лет Microsoft, похоже, решила вернуться к своей старой идее, потому что в 2023 году большинство геймеров уже привыкли к отсутствию прав собственности на носители информации. В наши дни мало кто покупает физические копии музыки или визуальных материалов; вместо этого они слушают песни онлайн, смотрят фильмы и сериалы на своих устройствах, подключенных к интернету. Если клиентам действительно нравится конкретный фильм, они купят лицензию на него на такой платформе, как Apple TV или Amazon Prime Video. Геймеры не являются исключением: Ассоциация розничной торговли развлечениями (ERA) ранее в этом году сообщила, что девять из каждых 10 покупок игр теперь совершаются в цифровом формате. Если это правда, у большинства геймеров не возникнет проблем с консолью без дисковода.

Если вы подумали, что отсутствие дисковода должно было привести к снижению стоимости консоли, то это не так. Microsoft планирует сохранить цену на новую Series X на уровне 499 долларов, как и на ее предшественницу, благодаря обновленной памяти, возможностям Wi-Fi и добавлению Bluetooth 5.2. Консоль будет поставляться с загадочным «совершенно новым, более захватывающим контроллером», который можно будет заряжать через порт USB-C на передней панели консоли. Якобы в попытке бережнее относиться к планете, новая консоль также будет потреблять на 15% меньше энергии (на 20% - в режиме ожидания), чем нынешняя Xbox Series X .

Утечка секретных документов также свидетельствует о намерении Microsoft выпустить гибридную "облачную" Xbox в 2028 году.