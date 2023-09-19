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Fantoci
В США истребитель F-35 пропал без вести после аварийного катапультирования пилота
В воскресенье произошла аварийная ситуация во время полета, в результате которой пропал целый истребитель.

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Американские чиновники просят общественность оказать помощь в поисках пропавшего истребителя F-35 после "нештатной ситуации", произошедшей в воскресенье утром. Известно, что пилот самолета благополучно приземлился, катапультировавшись в середине полета, но состояние самого самолета неизвестно.

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В воскресение вечером представители американского оборонного объекта в Южной Каролине сообщили в социальной сети X (ранее известной как Твиттер), что совместно с авиабазой Бофорт (MCAS Beaufort) ведется операция по поиску пропавшего F-35. В последующем сообщении, опубликованном в Facebook, военная база Чарльстон уточнила, что речь идет о самолете F-35B Lightning II, принадлежащем 501-й эскадрилье морской истребительной авиации (VMFAT). Известно, что состояние пилота после аварийного катапультирования стабильное, однако военные не могут найти самолет и решили обратиться к гражданскому населению с просьбой помочь в поисках. 

Мысль о том, что 25-тонный истребитель мог пропасть в пределах Соединенных Штатов, приводит общественность в замешательство и возмущение. «Рад, что пилот в безопасности, но как мы можем не знать, где находится самолет?» - написал в воскресенье один из пользователей Facebook. Представитель конгресса из Южной Каролины Нэнси Мейс, задавала аналогичные вопросы до и после брифинга представителям морской пехоты. «Как, черт возьми, можно потерять F-35?» - написала она в Твиттере. «Как можно не иметь устройства слежения на самолете и после аварии просить общественность найти и сдать его? Мы знали, что F-35 - это стелс, но это просто смешно».

F-35 Lightning II во время учений в Аризоне. Фото: Wikimedia Commons.

Этот вопиющий "инцидент", которые получил мировую огласку, американские военные сейчас называют случайным происшествием и обещают во всем разобраться. После многих лет обещаний, что этот истребитель подойдет практически для любой боевой задачи, Министерство обороны США признало в 2021 году, что F-35 не оправдал ожиданий. Мало того, что реальный показатель боевой эффективности F-35 составил 69% — что намного ниже требуемых военными 80% — так еще бывшие пилоты ВВС жестко раскритиковали этот самолет, заявив, что он часто ломается и требует почти постоянной защиты от других самолетов. 

Это не первый раз, когда F-35 подвергается критике. Через два года после того, как в 2016 году был опубликован список выявленных недостатков в F-35, один из самолетов разбился в Южной Каролине, что заставило военных снять с вооружения весь парк F-35. Еще два года спустя директор по эксплуатационным испытаниям и оценке Министерства обороны опубликовал отчет, в котором подробно описывались постоянные недостатки F-35, от структурных трещин до вопиющих неточностей пушки. F-35 с самого начала был полон разочарований, хотя неизвестно, была ли какая-либо из вышеперечисленных хорошо задокументированных проблем связана с инцидентом, произошедшим в эти выходные.

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На момент публикации новости стало известно, что обломки истребителя все таки нашли в округе Уильямсбург, который находится примерно в 2 часах езды от военно-воздушной базы США.

#сша #f-35 #f-35b lightning ii
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