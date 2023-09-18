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Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
Крошечный процессор Apple не выдерживает конкуренции в многопоточной производительности, но в одноядерном тесте он почти догнал своих настольных соперников.

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На прошлой неделе Apple стала первой компанией в мире, которая выпустила мобильный процессор, созданный с использованием самой передовой доступной на сегодняшний день технологии — 3-нанометрового производственного узла TSMC. Технологический мир несколько лет с нетерпением ожидал появления этого передового техпроцесса, поэтому многие эксперты рассчитывали увидеть на презентации невероятную производительность и энергоэффективность нового чипа Apple. Однако в ходе презентации компания Apple не оправдала эти надежды, заявив, что ее процессор всего на 10% быстрее своего предшественника. Несмотря на то, что заявленная производительность ниже ожидаемой, первые результаты тестов Geekbench для A17 Pro показывают, что он действительно достаточно мощный, по крайней мере, в однопоточной производительности.

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В онлайн-базе данных тестов появился предварительный результат теста Geekbench 6, который показывает, что A17 Pro набрал 2914 баллов в одноядерной производительности. Tom's Hardware отмечает, что это в пределах 10% от показателей Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X, которые набрали 3223 и 3172 балла соответственно. Это впечатляет, учитывая разницу в количестве ядер и тактовой частоте между тремя чипами. Процессор Intel имеет 24 ядра (8P+16E), а чип AMD — 16 ядер Zen 4. У A17 Pro всего шесть ядер: два ядра производительности и четыре ядра эффективности.

Похоже, что Apple увеличила объем оперативной памяти с 6 ГБ в iPhone 14 Pro до 8 ГБ в 15 Pro. Источник: Geekbench

Кроме того, максимальная частота процессора Apple составляет 3,77 ГГц, а процессоры Intel и AMD работают на частотах 5,8 ГГц и 5,7 ГГц. Здесь также существует разница в энергопотреблении: оба настольных процессора потребляют 125 и 170 Вт, в то время как мы можем предположить, что чип Apple потребляет около 10 Вт. A16 Bionic имел номинальную мощность 8 Вт, поэтому мы просто делаем предположение. Apple увеличила тактовую частоту A17 Pro по сравнению с его предшественником с частотой 3,46 ГГц, поэтому кажется, что увеличение производительности происходит только за счет тактовой частоты, хотя возможные архитектурные изменения также играют свою роль.

Apple, похоже, не соврала, когда заявила, что увеличила производительность процессора на 10% и в результате он может конкурировать с самыми мощными настольными процессорами. Оказывается, это действительно так, по крайней мере, в одноядерном тесте. Однако в многоядерных тестах маленький A17 Pro не может сравниться с 32-поточными чипами AMD и Intel, что неудивительно.

Телефоны iPhone 15 Pro и Pro Max с A17 Pro появятся на прилавках магазинов уже на этой неделе, поэтому в ближайшее время мы увидим множество новых тестов. Как и ожидалось, он, вероятно, получит звание самого быстрого мобильного чипа в мире, поскольку он примерно на год опередил всю отрасль в освоении 3 нанометрового техпроцесса. Ожидается, что его главный конкурент, будущий Snapdragon 8 Gen 3, будет использовать производственный узел TSMC N4P, который Apple использовала на прошлогоднем iPhone 14 Pro.

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#apple #tsmc #apple a17 pro
Источник: tomshardware.com
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