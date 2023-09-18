Компания делает ставку на энергоэффективность в своих 64-ядерных процессорах на базе Zen 4c, предназначенных для "интеллектуальных задач".

AMD анонсировала новую линейку процессоров "Siena" для центров обработки данных с кодовым названием 8004. Эта линейка займет нижнюю ступеньку на лестнице производительности, но обеспечит максимальную энергоэффективность, поскольку предназначена для небольших центров обработки данных, где ключевыми факторами являются стоимость и компактность. Добавление процессоров "Siena" в линейку Epyc закрывает большую брешь в ней, поскольку все предыдущие процессоры были рассчитаны либо на максимальную производительность, либо на максимальное количество потоков. Максимальное количество ядер Siena составляет всего 64, и как сообщается, все эти ядра исключительно Zen 4c, то есть ориентированные на энергоэффективность.

реклама

Напомним, что семейство Epyc 4-го поколения включает в себя четыре линейки процессоров. Есть Genoa, «стандартный» серверный процессор с 96 ядрами Zen 4. Еще есть Genoa-X, которые представляет собой стандартные Genoa, но с L3-кэшом объемом 1.1 Гбайт. Для рабочих нагрузок, где требуется максимальное количество ядер, есть Bergamo, которые имеют 128 ядер Zen 4c для 256 потоков. Теперь к ним присоединилась новинка - Siena, которая предлагает «сбалансированную производительность» и превосходное соотношение производительности на ватт по сравнению с конкурентами. Siena ориентирована на облачные сервисы, интеллектуальные платформы и телекоммуникационные компании.

AMD пошла по совершенно иному пути по сравнению с Intel, когда дело дошло до ориентированных на энергоэффективность ядер Zen 4c, наделив их тем же IPC и набором команд, что и обычный Zen 4. Siena — это уменьшенная версия Bergamo, которая теперь не подходит для сокета SP5, потому что AMD разработала для этих чипов сокет SP6 - немного меньше по размеру и предназначен для более компактной установки. TDP этого семейства варьируется от 70 Вт до 225 Вт, в отличие от 400 Вт для чипов Genoa, поэтому энергоэффективность в этой линейке имеет решающее значение. Кроме того, они обладают вдвое меньшей пропускной способностью памяти, поддерживая шесть каналов DDR5-4800 по сравнению с 12 дорожками у Genoa. При использовании модулей DIMM емкостью 96 ГБ на канал поддерживается до 1,152 ТБ памяти ECC. Количество линий PCI Express также сокращено со 128 линий с возможностью использования двух разъемов до 96 линий с поддержкой только одного разъема.

У AMD уже готовы три OEM-системы, охватывающие рабочие нагрузки от здравоохранения до искусственного интеллекта.

Семейство Siena будет представлено шестью процессорами от 64 ядер до всего восьми с одним CCD. Восьмиядерные чипы имеют максимальный TDP всего 90 Вт, что очень мало для серверного процессора. Компания уже подготовила три ОЕМ-системы на базе 8004 в сотрудничестве Lenovo, Dell и SuperMicro, и все они совершенно не похожи друг на друга (фото выше). AMD надеется завоевать рынок более компактных, тихих и энергоэффективных серверов для различных сфер деятельности, требующих только одного сокета.