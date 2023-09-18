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Компания Qualcomm пополнила линейку процессоров Snapdragon 7 новой моделью для устройств среднего ценового сегмента. Однако по производительности он уступает процессору Snapdragon 7+ Gen 2, выпущенному ранее в этом году.
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Более того, новый Snapdragon 7s Gen 2 по большинству параметров менее производителен, чем прошлогодний Snapdragon 7 Gen 1. Скорее всего, он будет позиционироваться как бюджетный чип, который позволит добавить новые функции серии Snapdragon 7 в более дешевые по цене смартфоны.
Новая модель является 8-ядерныи процессором с четырьмя ядрами производительности, способными работать на частоте до 2,4 ГГц, и четырьмя энергоэффективными ядрами с максимальной частотой 1,8 ГГц и поддержкой устройств с дисплеем до FHD+ с частотой обновления 144 Гц.
Но по сравнению с другими представителями линейки Snapdragon 7, новый чип имеет менее мощный процессор обработки изображений (что означает, что он поддерживает камеры с более низким разрешением и функции камеры) и поддерживает только до 12 ГБ оперативной памяти (вместо 16 Гб).
Хотя процессор поддерживает память LPDDR5-3200, как и другие чипы, он также совместим с памятью LPDDR4x-2133, что, вероятно, снизит общую стоимость телефона.
Однако у нового чипа есть одно преимущество перед другими: он поддерживает накопители UFS 4.0, тогда как остальные ограничены UFS 3.1.
Вот как новый процессор выглядит в сравнении со своими старшими, более производительными собратьями:
|Snapdragon 7s Gen 2
|Snapdragon 7 Gen 1
|Snapdragon 7+ Gen 2
|Процессор
|4 ядра Kryo Performance с частотой 2,4 ГГц
4 ядра Kryo Efficiency с частотой 1,95 ГГц
|1 ядро Cortex-A710 с частотой 2,4 ГГц
3 ядра Cortex-A710 с частотой 2,36 ГГц
4 ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц
|1 ядро Cortex-X2 с частотой 2,91 ГГц
3 ядра Kryo Performance с частотой 2,49 ГГц
4 ядра Kryo Efficiency с частотой 1,8 ГГц
|Графический процессор
|Adreno (без уточнения)
|Дисплей
|FHD+ до 144 Гц
|FHD+ до 144 Гц
QHD+ до 60 Гц
|QHD+ до 120 Гц
4K до 60 Гц
|Камера
|48 МП одиночная
32 МП + 16 МП двойная
16 МП + 16 МП + 16 МП тройная
Замедленная видеосъемка с разрешением 1080p/120 кадров в секунду
Видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду
Тройная 12-битная ISP
|64 МП одиночная
64 МП + 20 МП двойная
25 МП + 25 МП тройная
Замедленная видеосъемка с разрешением 720p/480 кадров в секунду
Видео 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду
Тройная 14-битная ISP
|108 МП одиночная
64 МБ + 36 МП двойная
32 МП + 32 МП + 32 МП тройная
Замедленная видеосъемка с разрешением 1080p/240 кадров в секунду
Видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду
Тройная 18-битная ISP
|Память
|До 12 ГБ
LPDDR5-3200
LPDDR4x-2133
|До 16 ГБ
LPDDR5-3200
|Накопитель информации
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Беспроводная связь
|FastConnect 6700
WiFi 6E (пиковая скорость: 2,9 Гбит/с)
Модем BT 5.2
Snapdragon X62 5G (до 2,9 Гбит/с D/L)
|FastConnect 6700
WiFi 6E (пиковая скорость: 2,9 Гбит/с) Модем
BT 5.2
Snapdragon X62 5G (до 4,4 Гбит/с D/L)
|FastConnect 6900
WiFi 6E (пиковая скорость: 3,6 Гбит/с) Модем
BT 5.3
Snapdragon X62 5G (до 4,4 Гбит/с D/L)
|Зарядка
|Quick Charge 4+
|Quick Charge 5