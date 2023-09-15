Все таки лед тронулся, потому что Nvidia долгое время не хотела снижать стоимость своих видеокарт.

Когда компания Intel впервые объявила о выходе на рынок дискретных видеокарт, большинство геймеров обрадовалось этому событию. Не столько из-за самих видеокарт, сколько потому, что это приведет к усилению конкуренции и, как мы надеялись, приведет к снижению рекомендованных цен. AMD иногда выпускала хорошие видеокарты, которые составляли серьезную конкуренцию для продукции Nvidia, но с появлением трассировки лучей и технологии DLSS баланс окончательно был разрушен. Недавно выпущенная Radeon RX 7800 XT должна вернуть доверие геймеров к AMD, поскольку в большинстве игр она так же быстра, как RTX 4070, но предлагает больше видеопамяти и стоит на 100 долларов меньше. Nvidia ответила на это снижением цен на 50 долларов на некоторые модели RTX 4070, в результате чего эта модель стала дороже Radeon всего на 50 долларов.

реклама

Это первое снижение цен на видеокарты Ada Lovelace от Nvidia, но, похоже, скидка не распространяется на все модели. Просматривая сайты крупных интернет-магазинов, можно увидеть снижение цен на 8% на одну модель от Gigabyte и Zotac. Некоторые видеокарты, такие как огромная Asus Strix OC, по-прежнему продаются по абсурдной цене в 739 долларов, что позволяет предположить, что Asus живет на другой планете. Напомню вам, что эта видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти. Разница в цене между RTX 4070 и Radeon RX 7800 XT делала Radeon явным победителем. Теперь со скидкой, когда разница в цене составляет 50 долларов, выбор между ними не так прост.

Фанатам "Человека-паука" точно понравится видеокарта от Zotaс, которая подешевела на 100 долларов. Источник: Amazon.

Как отмечает Videocardz, эти две видеокарты очень близки в игровых тестах. Многое зависит от игры и используемых настроек, но они обычно находятся в пределах 6% друг от друга, что достаточно близко, чтобы зафиксировать в этом противостоянии ничью. Если вспомнить, что Nvidia предлагает генерацию кадров DLSS 3.5 уже сейчас, в то время как AMD только обещает "скорое появление" FSR 3, то это может склонить ситуацию в пользу Nvidia, поскольку это уже действующая функция. AMD впервые заговорила о FSR 3 и генерации кадров в январе этого года и только сейчас заявила, что она уже не за горами. Никто не знает, насколько хорошей будет генерация кадров AMD в играх, поэтому неясно, станут ли ее обещания «утроить частоту кадров» реальностью.

Пока официального заявления от Nvidia не было, но мы знаем, что компания не всегда делает громкие заявления, особенно в данном случае о снижении цены на 50 долларов. Две версии RTX 4070 продаются по одинаковой цене на Newegg и Amazon, что указывает на то, что это не только один ритейлер, который получил разрешение снижать цены. Пока неясно, это единичный случай со снижением цен или скоро последуют новые скидки. Но это в любом случае хорошая новость для геймеров, желающих обновиться, хотя теперь им предстоит принять более сложное решение.