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Nvidia снизила стоимость некоторых версий видеокарт RTX 4070
Все таки лед тронулся, потому что Nvidia долгое время не хотела снижать стоимость своих видеокарт.

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Когда компания Intel впервые объявила о выходе на рынок дискретных видеокарт, большинство геймеров обрадовалось этому событию. Не столько из-за самих видеокарт, сколько потому, что это приведет к усилению конкуренции и, как мы надеялись, приведет к снижению рекомендованных цен. AMD иногда выпускала хорошие видеокарты, которые составляли серьезную конкуренцию для продукции Nvidia, но с появлением трассировки лучей и технологии DLSS баланс окончательно был разрушен. Недавно выпущенная Radeon RX 7800 XT должна вернуть доверие геймеров к AMD, поскольку в большинстве игр она так же быстра, как RTX 4070, но предлагает больше видеопамяти и стоит на 100 долларов меньше. Nvidia ответила на это снижением цен на 50 долларов на некоторые модели RTX 4070, в результате чего эта модель стала дороже Radeon всего на 50 долларов.

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Это первое снижение цен на видеокарты Ada Lovelace от Nvidia, но, похоже, скидка не распространяется на все модели. Просматривая сайты крупных интернет-магазинов, можно увидеть снижение цен на 8% на одну модель от Gigabyte и Zotac. Некоторые видеокарты, такие как огромная Asus Strix OC, по-прежнему продаются по абсурдной цене в 739 долларов, что позволяет предположить, что Asus живет на другой планете. Напомню вам, что эта видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти. Разница в цене между RTX 4070 и Radeon RX 7800 XT делала Radeon явным победителем. Теперь со скидкой, когда разница в цене составляет 50 долларов, выбор между ними не так прост.

Фанатам "Человека-паука" точно понравится видеокарта от Zotaс, которая подешевела на 100 долларов. Источник: Amazon.

Как отмечает Videocardz, эти две видеокарты очень близки в игровых тестах. Многое зависит от игры и используемых настроек, но они обычно находятся в пределах 6% друг от друга, что достаточно близко, чтобы зафиксировать в этом противостоянии ничью. Если вспомнить, что Nvidia предлагает генерацию кадров DLSS 3.5 уже сейчас, в то время как AMD только обещает "скорое появление" FSR 3, то это может склонить ситуацию в пользу Nvidia, поскольку это уже действующая функция. AMD впервые заговорила о FSR 3 и генерации кадров в январе этого года и только сейчас заявила, что она уже не за горами. Никто не знает, насколько хорошей будет генерация кадров AMD в играх, поэтому неясно, станут ли ее обещания «утроить частоту кадров» реальностью.

Пока официального заявления от Nvidia не было, но мы знаем, что компания не всегда делает громкие заявления, особенно в данном случае о снижении цены на 50 долларов. Две версии RTX 4070 продаются по одинаковой цене на Newegg и Amazon, что указывает на то, что это не только один ритейлер, который получил разрешение снижать цены. Пока неясно, это единичный случай со снижением цен или скоро последуют новые скидки. Но это в любом случае хорошая новость для геймеров, желающих обновиться, хотя теперь им предстоит принять более сложное решение.

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#nvidia #rtx 4070
Источник: videocardz.com
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