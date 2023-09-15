На Kickstarter они стоят немалых денег, но эти нитиноловые шины почти неубиваемые и никогда не спускают.

Двое бывших участников шоу Shark Tank (начинающих предпринимателей) нашли необычное применение нитинолу - никель-титановому сплаву, который разработало НАСА для космических путешествий. Сообщается, что этот сплав будет использоваться в велосипедных покрышках. Находчивые предприниматели запустили на этой неделе кампания на Kickstarter, где "вкладчикам" обещают заменить их резиновые велосипедные шины на нитиноловые, которые отличаются сверхпрочной конструкцией и гибкостью, а также никогда не спускают.

реклама

Идея использования нитинола пришла в голову исследовательскому центру НАСА имени Гленна в конце 2000-х годов в рамках подготовки к созданию более крупных и тяжелых лунных аппаратов. Столкнувшись с тем, что традиционные надувные шины могут оказаться слишком слабыми для больших нагрузок (или, что еще хуже, могут спуститься на Луне), команда инженеров решила разработать безвоздушную шину, похожую на сетку. Лабораторные испытания показали, что идея достаточно интересная, но существующие материалы преждевременно деформировались, что побудило инженеров искать более прочный и устойчивый материал. В конце концов они разработали нитинол (сокращение от никель-титан), сплав, который «запоминает» свою первоначальную форму независимо от того, сколько раз его сгибали.

Нитинол сам по себе не является запатентованным материалом, и это был лишь вопрос времени, когда какой-нибудь предприниматель - или, в данном случае, два предпринимателя - решат выпустить его на рынок. Идея превратить нитинол в велосипедные шины возникла в ходе программы FedTech Startup Program 2020, которая поддерживается правительством США. Участники программы Брайан Йенни и Эрл Коул выдвинули идею использования нитиноловых велосипедных покрышек в качестве альтернативы надувным резиновым покрышкам, и она получила одобрение, а в следующем году в конечном итоге была представлена на шоу Shark Tank. Они не получили инвестиций, но решили не сдаваться; Йенни и Коул создали консультативный совет и сформировали список из 6000 клиентов для своего бизнеса - The Smart Tire Company.

Фотографии, демонстрирующие нитиноловую конструкцию, которая обматывается резиновым протектором. Источник: The SMART Tire Company

Их кампания на Kickstarter - это первая возможность для потребителей купить нитиноловые шины. За пожертвование в размере 500 долларов первые участники могут заказать пару велосипедных шин из синего или прозрачного нитинола с обычными резиновыми протекторами. Если пожертвовать 1300 долларов, то к ним добавится пара алюминиевых ободов, а если пожертвовать 2300 долларов, то они будут заменены на обода из углеродного волокна.





Пара высококачественных велосипедных покрышек обойдется вам примерно в 12 тысяч рублей (125 долларов), поэтому тратиться на новую технологию, да еще и без гарантии покупки, благодаря краудфандингу, может показаться несколько рискованным. Компания Smart Tire утверждает, что ее шины более долговечны, эластичны и устойчивы к ударам, чем резиновые шины, и что шины из нитинола устраняют необходимость в проверке давления, использовании герметиков или заплат. Они также утверждают, что эти шины прослужат велосипедистам всю жизнь, поскольку они практически не поддаются разрушению. Согласно рекламному объявлению на Kickstarter, однажды они прострелили нитиноловую шину и смогли продолжать ехать — так что, если вы планируете ездить в зоне боевых действий, то, возможно, эти шины для вас.

Те, кто решит поддержать это идею, могут рассчитывать на получение своих шин примерно в июне 2024 года.