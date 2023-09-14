Начиная со следующего года многие разработчики, использующие Unity, будут вынуждены платить компании 0,20 доллара при каждой установке своей игры.

Разработчики видеоигр не очень довольны последним заявлением Unity, но им придется смириться с тем, что "халява" закончилась. Создатель одного из самых популярных в мире кроссплатформенных игровых движков сообщил во вторник, что начнет взимать плату с пользователей за каждую установленную игру. Плата в размере 20 центов за установку, называемая «Unity Runtime Fee»(лицензионный сбор Unity), заставил некоторых разработчиков задуматься, не придется ли им платить компании больше, чем они зарабатывают на своих играх.

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Движок Unity Engine состоит из двух компонентов: редактора Unity Editor и среды выполнения Unity Runtime. Редактор позволяет разработчикам визуально компоновать свои игры, а среда выполнения Runtime обеспечивает запуск игра на устройствах геймеров. Поскольку Unity — это в первую очередь бизнес-проект, разработчики движка заинтересованы в том, чтобы зарабатывать больше денег на своих основных продуктах, и плата за использование Runtime является решением этой проблемы.

Начиная с 1 января 2024 года разработчики, публикующие свои игры, созданные с помощью движка Unity, будут платить 0,20 доллара при каждой установке игры, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении. Чтобы "не задушить тех разработчиков, которые еще не достигли успеха", Unity будет применять эту плату только к разработчикам, которые "уже достигли некоторого успеха". Разработчики, которые с помощью Unity Personal или Unity Plus заработали на своих играх 200 000 долларов за 12 месяцев и достигли 200 000 установок игры за всю свою историю, должны будут заплатить сбор. Владельцы версий Unity Pro и Unity Enterprise, которые заработали 1 000 000 долларов или более за 12 месяцев и преодолели отметку в миллион установок за всю историю, также необходимо будет заплатить, хотя плата колеблется от 0,01 до 0,15 доллара в зависимости от ежемесячного количества установок конкретной игры.

Стоит отметить, что все версии Unity, кроме Personal, уже являются платными по подписке.

Скриншот, демонстрирующий возможности движка Unity. Источник: Unity

Новая система платежей вызвала у разработчиков опасения по поводу финансовой целесообразности продажи игр, созданных на движке Unity. «Это навредит не только нам, но и другим игровым студиям всех бюджетов и размеров», — написала во вторник в Твиттере/X команда Innersloth, создавшая игру Among Us. «Если это произойдет, мы отложим контент и функции, которые действительно нужны нашим игрокам, чтобы перенести наши игры в другие страны... Но у многих разработчиков не будет ни времени, ни средств, чтобы сделать то же самое».

Дела в Unity Technologies шли не очень хорошо, поэтому во вторник разработчики и сделали неожиданное заявление. Вскоре после увольнения этим летом почти 300 сотрудников, компания объявила, что с головой погрузилась в генеративный искусственный интеллект. Хотя новые инструменты компании, Muse (который действует как умный помощник для разработчиков) и Sentis (который позволяет разработчикам встраивать нейронные сети в свои сборки), направлены на улучшение пользовательского опыта Unity, генеральный директор Джон Рикчителло в продолжение анонса двух продуктов заявил, что искусственный интеллект "сделает игры быстрее, дешевле и лучше". Unity также использует искусственный интеллект для продвижения своих рекламных предложений, что заставило некоторых сотрудников задуматься о гарантиях занятости внутри компании. Решение Рикчителло о постепенной распродаже своих акций Unity также вызвало недоумение.

Как пишет Брендон Шеффилд, соучредитель блога и подкаста Insert Credit, Unity Technologies "отчаянно роет себе могилу в поисках золота". У разработчиков, которые уже опубликовали свои игры, теперь есть еще одна причина беспокоиться о своей прибыли, а те, кто уже месяцы (или годы) занимается новым проектом, должны решить, стоит ли им переносить свою работу на другую платформу.