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Unity начнет взимать плату с разработчиков за каждую установку игры
Начиная со следующего года многие разработчики, использующие Unity, будут вынуждены платить компании 0,20 доллара при каждой установке своей игры.

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Разработчики видеоигр не очень довольны последним заявлением Unity, но им придется смириться с тем, что "халява" закончилась. Создатель одного из самых популярных в мире кроссплатформенных игровых движков сообщил во вторник, что начнет взимать плату с пользователей за каждую установленную игру. Плата в размере 20 центов за установку, называемая «Unity Runtime Fee»(лицензионный сбор Unity), заставил некоторых разработчиков задуматься, не придется ли им платить компании больше, чем они зарабатывают на своих играх.

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Движок Unity Engine состоит из двух компонентов: редактора Unity Editor и среды выполнения Unity Runtime. Редактор позволяет разработчикам визуально компоновать свои игры, а среда выполнения Runtime обеспечивает запуск игра на устройствах геймеров. Поскольку Unity — это в первую очередь бизнес-проект, разработчики движка заинтересованы в том, чтобы зарабатывать больше денег на своих основных продуктах, и плата за использование Runtime является решением этой проблемы.

Начиная с 1 января 2024 года разработчики, публикующие свои игры, созданные с помощью движка Unity, будут платить 0,20 доллара при каждой установке игры, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении. Чтобы "не задушить тех разработчиков, которые еще не достигли успеха", Unity будет применять эту плату только к разработчикам, которые "уже достигли некоторого успеха". Разработчики, которые с помощью Unity Personal или Unity Plus заработали на своих играх 200 000 долларов за 12 месяцев и достигли 200 000 установок игры за всю свою историю, должны будут заплатить сбор. Владельцы версий Unity Pro и Unity Enterprise, которые заработали 1 000 000 долларов или более за 12 месяцев и преодолели отметку в миллион установок за всю историю, также необходимо будет заплатить, хотя плата колеблется от 0,01 до 0,15 доллара в зависимости от ежемесячного количества установок конкретной игры.

Стоит отметить, что все версии Unity, кроме Personal, уже являются платными по подписке.

Скриншот, демонстрирующий возможности движка Unity. Источник: Unity

Новая система платежей вызвала у разработчиков опасения по поводу финансовой целесообразности продажи игр, созданных на движке Unity. «Это навредит не только нам, но и другим игровым студиям всех бюджетов и размеров», — написала во вторник в Твиттере/X команда Innersloth, создавшая игру Among Us. «Если это произойдет, мы отложим контент и функции, которые действительно нужны нашим игрокам, чтобы перенести наши игры в другие страны... Но у многих разработчиков не будет ни времени, ни средств, чтобы сделать то же самое».

Дела в Unity Technologies шли не очень хорошо, поэтому во вторник разработчики и сделали неожиданное заявление. Вскоре после увольнения этим летом почти 300 сотрудников, компания объявила, что с головой погрузилась в генеративный искусственный интеллект. Хотя новые инструменты компании, Muse (который действует как умный помощник для разработчиков) и Sentis (который позволяет разработчикам встраивать нейронные сети в свои сборки), направлены на улучшение пользовательского опыта Unity, генеральный директор Джон Рикчителло в продолжение анонса двух продуктов заявил, что искусственный интеллект "сделает игры быстрее, дешевле и лучше". Unity также использует искусственный интеллект для продвижения своих рекламных предложений, что заставило некоторых сотрудников задуматься о гарантиях занятости внутри компании. Решение Рикчителло о постепенной распродаже своих акций Unity также вызвало недоумение.  

Как пишет Брендон Шеффилд, соучредитель блога и подкаста Insert Credit, Unity Technologies "отчаянно роет себе могилу в поисках золота". У разработчиков, которые уже опубликовали свои игры, теперь есть еще одна причина беспокоиться о своей прибыли, а те, кто уже месяцы (или годы) занимается новым проектом, должны решить, стоит ли им переносить свою работу на другую платформу.

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#видеоигры #unity #unity engine #unity runtime fee #unity technologies
Источник: blog.unity.com
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