За 16 циклов MOXIE выработал достаточно кислорода, чтобы собака могла дышать в течение 10 часов.

Марсоход НАСА "Perseverance" оснащен всевозможными научными инструментами, которые помогают ему изучать Красную планету, но на его борту также проводится уникальный кислородный эксперимент. После более чем двух лет тестирования, MOXIE (Марсианский кислородный генератор) завершил свою миссию. Команда ученых сообщила, что эксперимент с участием MOXIE оказался очень успешным и позволил получить даже больше кислорода, чем предполагалось. Полученные данные открывают новые возможности для производства пригодного для дыхания воздуха на Марсе для будущих исследователей-людей.

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На Марсе очень разреженная атмосфера — ее плотность составляет около 1% от нашей земной. То немногое, что есть в атмосфере на Марсе, не позволит нам остаться в живых. Эксперимент MOXIE был разработан для того, чтобы генератор собирал тонкие струйки углекислого газа и вырабатывал чистый кислород. Ученые из Лаборатории реактивного движения (JPL) провели 16 полных циклов работы MOXIE на Марсе, чтобы определить, сколько кислорода он сможет выработать. В самом эффективном режиме MOXIE вырабатывал 12 грамм кислорода в час при чистоте 98%, что вдвое больше ожидаемого. За 16 циклов MOXIE произвел 122 грамма кислорода, примерно столько, сколько собака дышит за 10 часов.

Для справки, MOXIE — это электрохимическое устройство, которое производит молекулярный кислород путем разрушения молекул углекислого газа. Для этого устройство должно нагреться до очень высоких температур, в идеале достигая максимальной температуры 800 градусов по Цельсию. Корпус генератора представляет собой напечатанную на 3D-принтере оболочку из никелевого сплава с внешним слоем золотой фольги, которая отражает тепло внутрь для защиты марсохода "Perseverance" от перегретого газа.

MOXIE отправился на Марс на борту марсохода «Perseverance». Источник: НАСА/Лаборатория Реактивного Движения.

НАСА не хранит полученный кислород - нет смысла держать трубку с реактивным газом на борту марсохода, пока на Марсе нету людей. Однако MOXIE был разработан для анализа перегретого газа в процессе его производства для отслеживания его объема и чистоты. После того, как все было протестировано и сделано, НАСА считает MOXIE безоговорочным успехом. Огромное количество таких устройств MOXIE на Марсе поможет в освоении космоса, ведь не придется постоянно доставлять кислород с Земли, а сбор необходимых ресурсов будет выполняться в месте назначения.

Массачусетский технологический институт, возглавлявший этот проект, не планирует создавать MOXIE 2.0 для будущих миссий на Марс. Это была всего лишь демонстрация технологии (аналогичная успешному проекту Ingenuity), и теперь команда знает, что проект реализуемый. Вместо этого НАСА будет использовать опыт MOXIE для разработки систем, которые будут работать в более крупном масштабе. Более мощная система, похожая на MOXIE, могла бы не только генерировать достаточно воздуха для дыхания астронавтов, но также могла бы хранить кислород для использования в качестве топлива. Это означает, что будущим миссиям не придется доставлять весь необходимый кислород с Земли, что упростит конструкцию космических кораблей и увеличит в них место для полезной нагрузки.