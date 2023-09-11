Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Ученые разработали первое в мире устройство для мониторинга за трансплантированными органами
В ходе испытаний на грызунах было выявлено, что устройство обнаруживает тревожные признаки на три недели раньше, чем традиционные методы мониторинга.

реклама

Команда ученых-материаловедов, экспертов по биоэлектронике и медицинских специалистов объединилась, чтобы создать первое в мире известное устройство, которое отслеживает пересаженные органы на предмет признаков надвигающегося отторжения. Этот крошечный интерфейс меньше и тоньше обычного ногтя на мизинце и может сообщать медицинской бригаде пациента о физиологических колебаниях. На данный момент исследователи протестировали устройство только на грызунах, но они полагают, что их технология может помочь спасти человеческие жизни.

реклама

Первые недели после пересадки органа — очень напряженное время. Поскольку вероятность отторжения составляет до 40%, пациенты должны подвергаться постоянному наблюдению, чтобы убедиться, что их иммунная система не будет бороться с новым органом. Хотя иммунодепрессанты снижают вероятность отторжения, врачам все равно приходится следить за появлением тревожных признаков: от тремора, тошноты и сильной усталости до внутреннего воспаления и инфекции. Последние часто обнаруживаются с помощью биопсии, но помимо того, что они инвазивны и дороги, они могут быть опасны для пациентов с ослабленным иммунитетом. В частности, при пересадке почки анализ мочи может помочь выявить признаки отторжения, но изменения, на которые опираются эти анализы, происходят только после того, как отторжение уже началось.

Имплантат, контролирующий состояние органа, получает энергию и коммуникационные возможности от небольшого электронного блока, к которому он подключен с помощью проводов.

Разработанное устройство может облегчить рабочую нагрузку здравоохранения, обеспечивая при этом постоянный, долгосрочный неинвазивный мониторинг отторжения. Как описано в журнале Science, устройство имеет ширину всего 0,3 сантиметра, длину 0,7 сантиметра и толщину 220 микрон, что позволяет легко имплантировать его в орган, ожидающий трансплантации. Оказавшись внутри тела реципиента, устройство собирает данные о температуре и теплопроводности органа — двух важных показателях здоровья недавно пересаженной ткани. Рядом с органом расположен небольшой блочок с батареей и беспроводным передатчиком, который соединяется с устройством коротким шнуром. Это позволяет устройству передавать необходимые данные медицинской бригаде пациента в режиме реального времени.     

Команда ученых из Северо-Западного и Чикагского университетов провела испытания своего устройства на крысах, перенесших трансплантацию почки. Они обнаружили, что интерфейс выявляет изменения температуры и кровотока на три недели раньше, чем традиционные методы мониторинга. Хотя это устройство еще не использовалось в физиологии человека, результаты испытаний на грызунах многообещающие: чем раньше будут обнаружены тревожные признаки, тем раньше смогут вмешаться врачи.

«Если отторжение обнаруживается на ранней стадии, врачи могут провести терапию против отторжения, чтобы улучшить здоровье пациента и предотвратить потерю донорского органа», — сказал Джон Роджерс, исследователь биоэлектроники Северо-Западного университета, который руководил разработкой устройства. «В худшем случае если отторжение игнорируется, это может быть опасно для жизни. Чем раньше вы сможете обнаружить отторжение и начать лечение, тем лучше. Мы разработали это устройство именно с этой целью".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука #медицинские исследования #биоэлектроника
Источник: science.org
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперт по крионике рассказал, когда замороженных людей можно будет вернуть к жизни
Разработан новый отечественный способ в борьбе с раком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
18
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
9
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Вышла Bun 1.0 — среда выполнения JavaScript и TypeScript с поддержкой популярных фреймворков
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Китай вложит $41 млрд в модернизацию литографических машин для производства новейших чипов
5

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
37
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
10
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
31
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
150
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
8
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
12
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6
Учимся правильно использовать Furmark
11

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
17:50
Алкашку в армии лакать – это не прогрессивно. Укровоены взбадриваются по-европейски, НАТОвские стандарты. https://t.me/jnb_news/8338
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Kiler
17:47
Опять самолет возле меня летает, Я на видеокамеру заснял, сейчас покажу Это позавчера было. Мне кажется миг-35
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Alex-IT
17:47
Это точно, если армяне спецы по торговле, то пусть нанимают наёмников со всего мира защищать их страну. Это вполне рабочий вариант.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Apsheronsky tchai
17:47
Смотреть лучше таки женщин, пусть и силиконовых. А умных мужиков лучше слушать.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
emptystack
17:46
если для всего проца хватает - зачем его менять ? если вы играйте в высоких рахрешениях,то проца будет хватать еще года на два. Потом купите новую платформу Intel, с новым процессором и памятью DDR5
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
Руслан Знамов
17:46
Это фишка американцев, пока другие горят, и добивают русских, появиться на своих танках как на коне. Во второй мировой также было. Но не повезло, не фортануло, а значит зачем посылать и срамиться ...
Из-за высоких потерь ВСУ США посчитали нецелесообразными поставки Abrams и отложили передачу танков
Apsheronsky tchai
17:45
Ого! Мамки Зеро, Зистакса и Зилота такое дичайше котировали. Эта троица обязана Ягуару своим происхождением.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Alex-IT
17:45
Лучше умных мужиков смотреть, чем глупых силиконовых женщин. Женщины умные тоже есть, но их всё меньше с каждым годом к сожалению, как и мужиков.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
17:43
Обострение шизы, болезненный ?))) Ничего и таких вылечивают
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Kiler
17:43
Я так в армии делал, фляжку с водой выливал, А туда ягуар наливал. Я смотрю ты шариш
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем