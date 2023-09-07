Move 2 — первая портативная колонка компании Sonos, обеспечивающая стереозвук. Приобрести ее можно будет за 449 долларов 20 сентября.

Анонсированная сегодня колонка второго поколения Move от компании Sonos является по сути первой портативной колонкой компании, предлагающей стереозвук благодаря обновленной акустической архитектуре, двунаправленным высокочастотным динамикам и мидвуферу для «точного воспроизведения средних вокальных частот и глубоких басов».

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Время автономной работы Move 2 увеличилось более чем вдвое по сравнению с первой версией Move: с 11 до 24 часов воспроизведения на одном заряде от сменного аккумулятора емкостью 44 Вт*ч. В ее конструкции не используется «неперерабатываемый пластик», и Sonos утверждает, что ее новый портативный динамик пригоден для вторичной переработки.

Порт USB-C используется для подзарядки устройства, а также зарядки других устройств, таких как смартфон, а с помощью линейного адаптера можно подключить проигрыватель виниловых пластинок или соединить динамик с роутером по Ethernet.

Портативная колонка Sonos Move 2. Источник: Sonos.

Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 позволяет легко сопрягать два динамика Move 2, объединять один или несколько из них с другими устройствами Sonos или подключить проигрыватель виниловых пластинок по беспроводной сети.

Как и следовало ожидать, Move 2 имеет степень защиты IP56, как и оригинальная модель, для использования в любую погоду. В комплект также входит беспроводная зарядная подставка. Управлять динамиком можно голосом благодаря встроенному микрофону дальнего действия (который можно отключить) или с помощью сенсорного управления на устройстве.

Имеется поддержка большинства музыкальных потоковых сервисов, а также Sonos Radio HD. Приложение Sonos предоставляет доступ к настраиваемому эквалайзеру для колонок и технологию Automatic Trueplay для оптимального звучания с учетом окружающей обстановки и типа воспроизводимого аудио.

Move 2 имеет размеры 24,1 x 16 x 12,7 см, а вес устройства вместе с аккумулятором - 3 кг. Несмотря на значительную модернизацию устройства по сравнению с оригинальным Move, цена Move 2 больше всего на 50 долларов - 449 долларов. Колонка поступит в продажу 20 сентября в оливковом, черном или белом матовом цвете.