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Портативная колонка Sonos Move 2 обещает сверхдолгое время автономной работы
Move 2 — первая портативная колонка компании Sonos, обеспечивающая стереозвук. Приобрести ее можно будет за 449 долларов 20 сентября.

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Анонсированная сегодня колонка второго поколения Move от компании Sonos является по сути первой портативной колонкой компании, предлагающей стереозвук благодаря обновленной акустической архитектуре, двунаправленным высокочастотным динамикам и мидвуферу для «точного воспроизведения средних вокальных частот и глубоких басов».

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Время автономной работы Move 2 увеличилось более чем вдвое по сравнению с первой версией Move: с 11 до 24 часов воспроизведения на одном заряде от сменного аккумулятора емкостью 44 Вт*ч. В ее конструкции не используется «неперерабатываемый пластик», и Sonos утверждает, что ее новый портативный динамик пригоден для вторичной переработки.

Порт USB-C используется для подзарядки устройства, а также зарядки других устройств, таких как смартфон, а с помощью линейного адаптера можно подключить проигрыватель виниловых пластинок или соединить динамик с роутером по Ethernet.

Портативная колонка Sonos Move 2. Источник: Sonos.

Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 позволяет легко сопрягать два динамика Move 2, объединять один или несколько из них с другими устройствами Sonos или подключить проигрыватель виниловых пластинок по беспроводной сети.

Как и следовало ожидать, Move 2 имеет степень защиты IP56, как и оригинальная модель, для использования в любую погоду. В комплект также входит беспроводная зарядная подставка. Управлять динамиком можно голосом благодаря встроенному микрофону дальнего действия (который можно отключить) или с помощью сенсорного управления на устройстве.

Имеется поддержка большинства музыкальных потоковых сервисов, а также Sonos Radio HD. Приложение Sonos предоставляет доступ к настраиваемому эквалайзеру для колонок и технологию Automatic Trueplay для оптимального звучания с учетом окружающей обстановки и типа воспроизводимого аудио.

Move 2 имеет размеры 24,1 x 16 x 12,7 см, а вес устройства вместе с аккумулятором - 3 кг. Несмотря на значительную модернизацию устройства по сравнению с оригинальным Move, цена Move 2 больше всего на 50 долларов - 449 долларов. Колонка поступит в продажу 20 сентября в оливковом, черном или белом матовом цвете.

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#sonos move 2 #портативная колонка sonos move 2
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