Через две недели специалисты приступят к установке космического аппарата в обтекатель полезной нагрузки.

Космическая миссия НАСА под названием «Psyche» (Психея) по изучению загадочного одноименного астероида наконец-то приближается к запуску. После того, как в последнюю минуту технический сбой сорвал попытку запуска в 2022 году, NASA сообщает, что все системы космического аппарата были протестированы и подготовлены к запуску в следующем месяце. После выхода на орбиту на ракете-носителе SpaceX Falcon Heavy, космический аппарат «Psyche» отправится в основной пояс астероидов, где он будет исследовать один из самых крупных объектов в Солнечной системе, не являющихся планетами.

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Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) надеялась запустить «Psyche» в 2022 году, но команда обнаружила незначительную ошибку в летном программном обеспечении, из-за чего запуск был отложен с августа на сентябрь 2022 года. Однако последующее тестирование и проверки заняли больше времени, чем ожидалось. Из-за движения планет НАСА пришлось целый год ждать, пока Земля вернется в оптимальное положение для запуска космического аппарата. Были некоторые предположения, что миссию нужно полностью отменить, но агентство решило двигаться дальше.

По мере приближения нового окна запуска специалисты JPL детально изучали аппарат «Psyche». Солнечные батареи космического корабля уложены для запуска, двигатели прошли окончательные испытания, топливо загружено, а антенна с высоким коэффициентом усиления, которая свяжет «Psyche» с сетью Deep Space Network, настроена на передачу. Возможно, самое важное то, что полетное программное обеспечение было проверено и перепроверено, чтобы гарантировать, что не повторится "история" 2022 года в последнюю минуту. Примерно через две недели команда начнет устанавливать космический корабль внутри обтекателя полезной нагрузки, который защитит его во время запуска.

Астероид Психея имеет огромные размеры, поэтому астрономы знают о его существовании с середины XIX века. Его официальное название — "16 Psyche", что означает, что он является 16-й малой планетой, открытой человечеством. Он не только огромен по размерам - его диаметр составляет около 220 километров, но и по массе - он значительно превосходит большинство других астероидов. Это астероид М-типа, состоящий в основном из железа и никеля. Астрономы считают, что масса Психеи составляет около 1% от общей массы главного пояса астероидов. Более ранний анализ показал, что Психея является оголившимся ядром протопланеты, но теперь это под вопросом. У астрономов просто недостаточно данных, поскольку ни один космический корабль никогда не посещал Психею. Миссия «Psyche» должна предоставить больше данных, но не стоит ждать чудес.

Космический аппарат «Psyche» пролетит по спирали к астероиду Психея, как показано на этом изображении, где отмечены основные этапы основной миссии. Источник: НАСА.

Космическому аппарату «Psyche» понадобится почти шесть лет, чтобы достичь астероида Психею с помощью своих солнечно-электрических двигателей (Холла). И только тогда космический аппарат позволит нам впервые близко рассмотреть этот огромный космический камень. «Psyche» оснащен парой камер высокого разрешения, известных как мультиспектральный формирователь изображения, а также магнитометром, гамма- и нейтронным спектрометром. Вместе эти инструменты позволят изучить структуру астероида, и, если нам повезет, они смогут многое рассказать о его происхождении.

Если позволят погодные условия, НАСА и SpaceX планируют запустить «Psyche» со стартовой площадки 39A в Космическом центре Кеннеди 5 октября. Это будет всего лишь восьмой запуск ракеты-носителя Falcon Heavy, но предыдущие семь прошли успешно.