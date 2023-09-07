Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
NASA завершила работу над космическим аппаратом Psyche перед запуском в октябре
Через две недели специалисты приступят к установке космического аппарата в обтекатель полезной нагрузки.

реклама

Космическая миссия НАСА под названием «Psyche» (Психея) по изучению загадочного одноименного астероида наконец-то приближается к запуску. После того, как в последнюю минуту технический сбой сорвал попытку запуска в 2022 году, NASA сообщает, что все системы космического аппарата были протестированы и подготовлены к запуску в следующем месяце. После выхода на орбиту на ракете-носителе SpaceX Falcon Heavy, космический аппарат «Psyche» отправится в основной пояс астероидов, где он будет исследовать один из самых крупных объектов в Солнечной системе, не являющихся планетами.

реклама

Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) надеялась запустить «Psyche» в 2022 году, но команда обнаружила незначительную ошибку в летном программном обеспечении, из-за чего запуск был отложен с августа на сентябрь 2022 года. Однако последующее тестирование и проверки заняли больше времени, чем ожидалось. Из-за движения планет НАСА пришлось целый год ждать, пока Земля вернется в оптимальное положение для запуска космического аппарата. Были некоторые предположения, что миссию нужно полностью отменить, но агентство решило двигаться дальше.

По мере приближения нового окна запуска специалисты JPL детально изучали аппарат «Psyche». Солнечные батареи космического корабля уложены для запуска, двигатели прошли окончательные испытания, топливо загружено, а антенна с высоким коэффициентом усиления, которая свяжет «Psyche» с сетью Deep Space Network, настроена на передачу. Возможно, самое важное то, что полетное программное обеспечение было проверено и перепроверено, чтобы гарантировать, что не повторится "история" 2022 года в последнюю минуту. Примерно через две недели команда начнет устанавливать космический корабль внутри обтекателя полезной нагрузки, который защитит его во время запуска.

Астероид Психея имеет огромные размеры, поэтому астрономы знают о его существовании с середины XIX века. Его официальное название — "16 Psyche", что означает, что он является 16-й малой планетой, открытой человечеством. Он не только огромен по размерам - его диаметр составляет около 220 километров, но и по массе - он значительно превосходит большинство других астероидов. Это астероид М-типа, состоящий в основном из железа и никеля. Астрономы считают, что масса Психеи составляет около 1% от общей массы главного пояса астероидов. Более ранний анализ показал, что Психея является оголившимся ядром протопланеты, но теперь это под вопросом. У астрономов просто недостаточно данных, поскольку ни один космический корабль никогда не посещал Психею. Миссия «Psyche» должна предоставить больше данных, но не стоит ждать чудес.

Космический аппарат «Psyche» пролетит по спирали к астероиду Психея, как показано на этом изображении, где отмечены основные этапы основной миссии. Источник: НАСА.

Космическому аппарату «Psyche» понадобится почти шесть лет, чтобы достичь астероида Психею с помощью своих солнечно-электрических двигателей (Холла). И только тогда космический аппарат позволит нам впервые близко рассмотреть этот огромный космический камень. «Psyche» оснащен парой камер высокого разрешения, известных как мультиспектральный формирователь изображения, а также магнитометром, гамма- и нейтронным спектрометром. Вместе эти инструменты позволят изучить структуру астероида, и, если нам повезет, они смогут многое рассказать о его происхождении.

Если позволят погодные условия, НАСА и SpaceX планируют запустить «Psyche» со стартовой площадки 39A в Космическом центре Кеннеди 5 октября. Это будет всего лишь восьмой запуск ракеты-носителя Falcon Heavy, но предыдущие семь прошли успешно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #вселенная #наса #пояс астероидов #16 psyche #spacex falcon heavy #астероид психея #космический корабль psyche
Источник: nasa.gov
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые завершили разработку магнитных кабелей для модернизации Большого адронного коллайдера
Индийский луноход перешел в спящий режим, но ученые надеются, что он проснется в конце этого месяца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
192
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
6
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
6
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
16
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
4
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
3
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
2
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
1
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
40
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
35
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
10
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
50
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
13
Как увеличить память в младшей Xbox series S
15

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
18:11
Что-то ты до сих пор не в окопе. Годный ты наш. Свалил в Казахстан, видимо.
77 процентов молодых американцев не пригодны к службе в армии
FelsheR-BAN100913
18:11
Афтор приводит серверные процы интел, о которых знает ограниченный круг и забывает все процессоры популярных АМ2/+/3/+ которые все до одного сливали и коркам и тем более линфилдам. Смешной набор процо...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
kitava
18:06
Не не смогут. Оборонительные линии можно строить хоть через 500 метров.
NYT: ВСУ могут достичь Токмака через несколько месяцев с большими потерями
Umid Xaydarov
18:06
кЭш на ветер. надо 4090 брать
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
_Mr_Roman_S_
18:04
Как раз первый компухтер пытался сам собрать в 2017 и чуть было не взял по глупости гиперпень потому что некоторые особые кудкудахблохеры рассказывали какой он великолепный, но благо послушал ремонтяш...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
MAXIMST
18:02
Я как раз из того процента с i9 и 4090FE и тоже не понимаю когда захожу сюда у всех 13900KS и 4090…..
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
Umid Xaydarov
17:57
АХАХА купил кал от интыл ,арк куярк ахахахха. сам понял что говной взял и пытается оправдатся да ещё и впарить типо : покупайте ынтел шмарк ахахах. бедолага PS . ПОЗАВИДУЙ ЛУЧШЕ ( релики все sss . ос...
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
Vito Vago
17:52
Небось ты налил...
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
Alex-IT
17:51
Так они этого и не скрывают особо.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Василий 72
17:49
Ты что то перепутала . Американские эксперты говорят,что 500 тысяч всучек уже уничтожено.
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем