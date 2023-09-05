ИИ-помощник, ранее известный как Zoom IQ, теперь является "бесплатным" для платных пользователей Zoom.

Zoom предоставит пользователям доступ к помощнику с искусственным интеллектом, который сможет использовать большие языковые модели от таких компаний, как OpenAI, для подведения итогов ваших видеоконференций и написания сообщений в чате.

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AI Companion (ИИ-помощник) — это "бесплатный" бонус для платных пользователей Zoom. Разработчики приложения для видеоконференций ранее анонсировали функцию генеративного искусственного интеллекта под названием Zoom IQ, которую изначально планировалось предложить избранным клиентам в рамках бесплатного пробного периода.

Теперь компания поменяла планы и решила улучшить Zoom, сделав помощника с искусственным интеллектом основной функцией приложения — если вы конечно купили платную версию. «Мы не только следуем за трендами в области генеративного искусственного интеллекта, но и предлагаем конкретные продукты и меняем подход к ценообразованию в отрасли», — заявила в своем заявлении главный директор по продуктам Zoom Смита Хашим.

Компания опубликовала видео, демонстрирующее различные функции ИИ-помощника. Как видите, помощник может создать сводку видеовстречи, которую вы пропустили или на которую опоздали.





«Если организатор встречи включил эту функцию, участники смогут быстро наверстать упущенное, не нарушая ход встречи, незаметно отправляя вопросы через боковую панель ИИ-помощника во время встречи, чтобы получить сгенерированный искусственным интеллектом ответ о том, что они пропустили», — добавил Zoom. «После собрания организаторы могут получить автоматическое резюме совещания, чтобы поделиться им с участниками и теми, кто не смог присутствовать на собрании».

Кроме того, ИИ-помощник может помочь пользователю быстро сгенерировать сообщение на основе темы чата. Затем пользователь может изменить тон или длину черновика сообщения одним нажатием кнопки. Эта же функция может также суммировать длинную ветку чата.

(Фото: Zoom)

«Платные пользователи Zoom вскоре смогут воспользоваться функциями ИИ-помощника на всей платформе: от встреч, командного чата, телефона, электронной почты и доски, а также дополнительные функции в плане развития», — добавили в компании. Например, функция, запланированная на весну, использует ИИ-помощника, чтобы помочь пользователям подготовиться к предстоящей встрече, отображая детали предыдущих сеансов.

Разработчики приложения Zoom сообщили, что клиенты смогут выбирать, какую большую языковую модель они хотели бы использовать в ИИ-помощнике, будь то сам Zoom, Google, OpenAI или Anthropic.

Компания также утверждает, что не будет использовать «какие-либо клиентские аудио, видео, чаты, совместное использование экрана, вложения или другие средства связи» для обучения ИИ-моделей в ответ на возникшие в прошлом месяце разногласия по поводу условий предоставления услуг Zoom.

Zoom планирует запустить ИИ-помощника этой осенью для платных подписчиков. Между тем, конкурент Zoom, Google Meet, недавно анонсировал аналогичные решения на базе искусственного интеллекта. Функция "Duet AI" компании вскоре сможет делать для вас заметки, а если вы не можете присутствовать на собрании, Duet будет создавать заметки, которые другие участники смогут видеть и обсуждать.