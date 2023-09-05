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НАСА обнаружило 10-метровый кратер в месте, где разбилась российская автоматическая станция Луна-25
«Луна-25» должна была первой начать исследовать южную полярную область Луны, но теперь это всего лишь еще один кратер.

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На южном полюсе Луны сейчас должно было работать два робота, но несколько недель назад российская автоматическая станция «Луна-25» разбилась во время приземления. Это должна была быть первая высадка русских на Луну со времен СССР, но вместо этого космический корабль потерял управление и разбился. В результате индийская межпланетная станция «Чандраян-3» стала первой (и на данный момент единственной), кто смог приземлиться в этом регионе Луны. Роскосмос определил место падения «Луна-25», а теперь НАСА обнаружило останки космического корабля благодаря орбитальному аппарату Lunar Reconnaissance Orbiter (Лунный разведывательный зонд).

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Напомню, что Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO) находится на орбите Луны с 2009 года. За 14 лет он сделал ряд потрясающих изображений поверхности спутника Земли, в том числе первые современные фотографии мест посадки кораблей "Аполлон". Последний раз LRO изучал крайние южные широты Луны в 2020 году, но в связи с произошедшей аварией его отправили на Южный полюс Луны в конце прошлого месяца. На новых снимках виден совершенно новый ударный кратер, который мог появиться только от падения Луны-25.

В Роскосмосе не объяснили причину ошибки, в результате которой "Луна-25" врезалась в Луну, сообщив лишь, что в системе маневрирования "Луны-25" возникла "нештатная ситуация". Космический аппарат потерял управление и врезался в поверхность, лишившись всякого шанса обогнать Индию в мягкой посадке на Южном полюсе и дальнейшем изучению поверхности спутника. Роскосмос опубликовал приблизительное место падения автоматической станции, и именно там НАСА обнаружило новый 10-метровый кратер. Ниже можно увидеть это место на снимках от июня 2020 года и от 24 августа 2023 года, через несколько дней после крушения.

На этом снимке ещё нету кратера от падения автоматической станции Луна-25.

А на втором снимке в центре кадра можно увидеть образовавшийся кратер от крушения Луны-25.

Новый кратер расположен на 57,865 градусах южной широты и 61,360 градусах восточной долготы на высоте минус 360 метров. Это примерно в 400 километрах от предполагаемой зоны приземления Луны-25. Кратер на самом деле находится внутри другого кратера, что объясняет отрицательную высоту над уровнем моря. НАСА сообщила, что он находится на крутом склоне (более 20 градусов) на внутреннем краю кратера Понтекулан G.

Луноход "Прагьян" индийской миссии "Чандраян-3", на данный момент является единственным исследователем южного полярного региона Луны, но вскоре у него появится много конкурентов. НАСА работает над возвращением на Луну, успешно запустив в этом году беспилотный аппарат «Артемида I» . С помощью «Артемиды III» НАСА планирует отправить астронавтов на южный полярный регион, где, как полагают ученые, есть отложения водяного льда в постоянно затененных кратерах, а также залежах лунного грунта. "Прагьян" уже сообщил о наличии серы в лунном реголите, что позволяет предположить, что вода на Луне действительно существует. Эти месторождения могут быть использованы для получения питьевой воды, переработки для получения пригодного для дыхания воздуха и топлива.

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#наса #роскосмос #луна #луна-25
Источник: nasa.gov
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