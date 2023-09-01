Наличие серы предполагает, что там также может быть вода.

Индийская организация космических исследований (ISRO) вошла в историю, впервые успешно совершив посадку своего космического аппарата в южной полярной области Луны. Посадочный модуль и вездеход миссии «Чандраян-3» в настоящее время находятся на поверхности Луны, и уже получена первая партия научных данных. Луноход «Прагьян» (фотография вверху) просканировал лунный реголит и обнаружил ожидаемые элементы, такие как кислород и алюминий, но также было обнаружено кое-что необычное. Полученные данные подтверждают наличие серы в грунте, что может иметь большое значение в будущих миссиях.

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Среди многочисленных инструментов марсохода есть лазерно-индуцированный спектроскоп (LIBS), который использует мощный лазерный импульс для расщепления небольших образцов реголита. Затем спектроскоп улавливает и анализирует выбросы фотонов, чтобы определить основные и второстепенные составляющие реголита. По сути, это уменьшенная версия лазерного спектрографа, установленного на марсоходе Perseverance, также известного как SuperCam.

Данные спектроскопа LIBS показали, что лунный реголит возле южного полюса содержит ожидаемую смесь алюминия, кальция, хрома, железа, марганца, кислорода, титана и кремния. Однако присутствие серы в реголите стало приятным сюрпризом. На Земле следы серы встречаются в воде, почве и растениях. Сера связана с водой, и это один из основных ресурсов, которые ищет «Чандраян-3».





В настоящее время «Чандраян-3» — единственная космическая миссия, изучающая этот регион Луны. Российская автоматическая станция «Луна-25» должна была достичь поверхности за несколько дней до приземления «Чандраян-3», но в последний момент произошла системная ошибка, в результате которой зонд не приземлился, а врезался в Луну. В результате Индия осталась единственным исследователем этого региона, который НАСА надеется посетить в ближайшие годы с пилотируемыми миссиями «Артемида».

Ученые полагают, что в этой части Луны могут быть большие залежи водяного льда, скрытые от Солнца за краями кратеров и дюн. Будущие лунные миссии смогут извлекать этот лед и использовать в качестве питьевой воды, топлива и кислорода для дыхания. Подтверждение аппаратом «Чандраян-3» наличия серы в лунном грунте приближает нас на один шаг к возможности использования лунной воды. И чем больше ресурсов мы сможем найти в пункте назначения (так называемое использование ресурсов на месте), тем меньше полезной нагрузки нам нужно будет отправлять в космос.

Луноход «Прагьян» только начинает исследование Луны. Организация ISRO спроектировала робота так, чтобы он прослужил не менее 14 дней, но успешные космические миссии имеют свойство превосходить расчетный срок службы. Луноход оснащен солнечной панелью мощностью 50 Вт, которая теоретически может поддерживать его работу бесконечно.