По словам надежного источника, Samsung решила оснастить Galaxy S24 Ultra не только улучшенным телеобъективом, но и усовершенствованной основной камерой.

Известный инсайдер Ice Universe утверждает, что получил важную информацию об основной камере, которую Samsung выбрала для Galaxy S24 Ultra на следующий год. Ранее ожидалось, что компания повторно будет использовать ISOCELL HP2 - датчик на 200 МП с оптическим форматом 1/1,3 дюйма и шириной пикселей 0,6 мкм. По словам известного инсайдера, эта информация не соответствует действительности. Samsung не планирует устанавливать в свой флагманский смартфон старый датчик, а порадует своих фанатов немного улучшенной версией этого датчика.

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Предположительно, Samsung остановила свой выбор на ISOCELL HP2SX, который является модернизированной версией существующего ISOCELL HP2. На своей страничке в твиттере Ice Universe сообщил, что ISOCELL HP2SX, как следует из названия, является оптимизированной версией ISOCELL HP2. Хотя точные технические характеристики пока неизвестны, инсайдер утверждает, что ISOCELL HP2SX сохранит прежнее разрешение 200 МП, оптический формат 1/1,3 дюйма и пиксели шириной 0,6 мкм, как у ISOCELL HP2.

Другими словами, похоже, что ISOCELL HP2SX почти не отличается от ISOCELL HP2 по аналогии с датчиком ISOCELL HM3 в Galaxy S21 Ultra, который заменил ISOCELL HM1 в Galaxy S20 Ultra. Таким образом, можно предположить, что Galaxy S24 Ultra предложит лишь небольшое улучшение качества изображения по сравнению с текущим Galaxy S23 Ultra. Здесь стоит добавить, что Samsung может добиться лучшего качества изображений за счет новых процессоров обработки сигналов изображения (ISP) и программных доработок. По словам инсайдера, все модели Galaxy S24 Ultra будут работать на Snapdragon 8 Gen 3, а Exynos 2400 будет использоваться в европейских версиях Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus.