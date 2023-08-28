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Viasat сообщила о втором сбое спутника за последние недели
На спутнике I6-F2, запущенном ранее в этом году, произошел непредвиденный отказ системы.

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У компании Viasat очередные проблемы со спутниками, наверно это самая неприятная ситуация с которой не хотел бы столкнуться ни один провайдер спутникового интернета. На одном из орбитальных спутников связи компании произошел сбой, который может помешать Viasat расширить свою сеть по амбициозному плану. Viasat пытается преуменьшить серьезность ситуации, но это уже второй сбой путника компании за последние несколько месяцев, а у нее нет в запасе тысячи запасных аппаратов, как у SpaceX.

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Еще несколько лет назад Viasat и HughesNet были единственными крупными конкурентами в сфере спутникового интернета. Этот тип подключения рассматривался как запасной вариант для жителей отдаленных районов, у которых не было другого выбора, кроме как иметь дело с низкими скоростями и большими задержками спутниковой связи. SpaceX изменила правила игры с помощью Starlink, который опирается на "созвездие" тысяч небольших спутников вместо нескольких монолитных и дорогих орбитальных аппаратов.

Сломавшийся спутник изначально не принадлежал Viasat. Он был запущен в феврале этого года Inmarsat, британской фирмой спутниковой связи, которую Viasat приобрела в мае. Сделка предоставила Viasat доступ к спутнику I6-F2 вместе с остальной частью "парка" Inmarsat. Предполагалось, что I6-F2 в течение последних нескольких дней сможет выйти на более высокую орбиту, но Viasat заявила, что у него «случилась аномалия в подсистеме питания во время фазы подъема на орбиту».

Космический аппарат в настоящее время не работает, пока Viasat пытается выяснить в чем проблема у компании-производителя спутника Airbus. Со своей стороны, Airbus заявила, что этот сбой системы является беспрецедентным — ни один из других построенных ею геостационарных спутников связи не испытывал сбоев на орбите.

Один из спутников I6 перед запуском. 

По словам представителей Viasat, даже если спутник I6-F2 не удастся запустить, клиентам не следует ожидать перебоев или ухудшения качества обслуживания. Компания планировала использовать I6-F2 для обеспечения дополнительных 4 Гбит/с пропускной способности в Ka-диапазоне. Хотя эта ситуация и не приведет к отключениям интернета, но сделает сеть менее устойчивой к сбоям. Viasat все еще изучает проблемы с космическим аппаратом Viasat-3, у которого в июле возникли проблемы с рефлектором. Если невезение продолжится, Viasat может пожалеть о том, что у нее нет дополнительного оборудования. К счастью для компании, аналогичный спутник под названием I6-F1 все еще работает без сбоев.

Традиционный подход к спутниковому интернету считался успешным в эпоху, когда наземные интернет-провайдеры часто отказывались прокладывать кабели в отдаленные районы, но технологии не стояли на месте и сейчас вариантов подключения интернета стало намного больше. Речь идет не только о Starlink, компания Viasat также столкнулась с новой конкуренцией со стороны мобильных сетей, разворачивающих услуги фиксированной связи 5G, и для многих клиентов смартфон с доступом к 5G-вышкам может стать более дешевой альтернативой для подключения к интернету. В настоящее время Viasat планирует запуск еще двух спутников. Если компания потеряет еще какие-нибудь космические аппараты, ситуация может стать критической.

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#спутниковый интернет #viasat #спутник i6-f2
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