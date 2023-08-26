Будут ли эти люди счастливы на Марсе - это уже другая история.

Многочисленные обещания самого богатого человека на нашей планете о том, что его компания колонизирует Марс с помощью своих частных ракет, наверно слышали уже все, даже люди, которым не особо интересен космос. Но даже если Илон Маск успешно доставит людей на Марс, в дальнейшем возникнет много важных вопросов. Сколько людей должно будет отправиться на Марс, чтобы создать жизнеспособную долгосрочную базу? Каких специалистов нужно отправить туда в первую очередь и какими личностными качествами они должны обладать? Ученые из Университета Джорджа Мейсона попытались это выяснить, и их симуляция показала, что это число должно быть намного меньше, чем предполагалось ранее. Марс может стать вторым домом для человечества, если начальная популяция составит всего 22 человека.

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Новое исследование было посвящено не только численности населения, но и попыткам ответить на вопросы о доступности ресурсов, социальной стабильности и многому другому. В качестве отправной точки команда предположила, что первая колония будет функционировать в течение 28 лет. Вернутся ли люди из марсианской колонии на Землю или останутся жить на Марсе, это не имело значения при моделировании.

Используя метод имитационного моделирования (agent-based model или ABM), команда изучила вероятные взаимоотношения колонистов, расходы материалов и изменения окружающей среды. При этом использовались данные, полученные в других высокоопасных и удаленных средах, таких как Международная космическая станция (МКС). Симуляция AMB предполагала, что колония будет иметь несколько особенностей. Во-первых, марсианская база уже построена и имеет надежное снабжение воздухом и водой. Кроме того, благодаря ядерному реактору есть электричество в течение как минимум семи лет с момента колонизации. Частично эту задачу можно выполнить с помощью роботов, но для полного ввода такой базы в эксплуатацию может потребоваться дополнительный персонал.

В исследовании, опубликованном на сервере предпечатных статей arXiv, предполагалось население от 10 до 170 человек, и было установлено, что для проведения жизнеспособной 28-летней миссии на Красной планете потребуется как минимум 22 человека. По прогнозам специалистов, поселение, ориентированное только на добычу ресурсов, успешно проживет этот период времени только с населением 10 человек. Тем не менее, в течение 1,5 лет необходимо будет увеличить численность населения до 22 человек, чтобы все не развалилось. Примерно столько времени марсианам придется ждать между миссиями по пополнению запасов с Земли, основываясь на периоде между запусками космических кораблей с Земли на Марс.

НАСА напечатало на 3D-принтере аналог марсианской среды обитания.

НАСА сейчас проводит испытания в своей демонстрационной среде обитания, которая максимально приближена к марсианской, отчасти потому, что мы не знаем, как люди справятся с длительной изоляцией и теснотой помещений. Специалисты Университета Джорджа Мейсона также сообщили, какими личностными качествами должны обладать колонисты. Они выделили четыре основные категории: дружелюбные, общительные, активные и невротичные. Дружелюбные колонисты в симуляции отличались низкой конкурентоспособностью и агрессивностью, а также не были зациклены на соблюдении строгого распорядка дня. Общительные люди стали экстравертами и не зацикливались на рутине. Активная группа колонистов отличалась умеренной конкуренцией и ценила рутину. Наконец, невротики отличались высокой конкурентоспособностью и агрессивностью, а также быстро испытывали скуку и трудно ее переносили.

Моделирование началось с равного количества участников каждой группы. Неудивительно, что дружелюбные личности с наибольшей вероятностью проживут 28 лет во всех симуляциях. Невротики были наименее адаптируемыми и, следовательно, менее склонными эффективно справляться с несчастными случаями и трудностями на Марсе.

На данный момент серьезных усилий по колонизации Марса не предпринимается, а Илон Маск вообще забыл про свои агрессивные сроки по отправке колонистов. Основное внимание уделяется возвращению на Луну и установлению долгосрочного человеческого присутствия. Эксперты считают, что имея лунную базу или орбитальную станцию, марсианский форпост с несколькими десятками человек будет легче обслуживать.