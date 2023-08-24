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Qualcomm анонсировала три новых процессора Snapdragon для игровых портативных устройств
G3X Gen 2 - это новый флагман, а более скромные G2 и G1 будут ориентированы для облачных игр.

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Qualcomm анонсировала в этот раз не один и не два, а три новых процессора ARM, но ни один из них вы, скорее всего, не увидите в телефонах. Все эти чипы относятся к серии G, оптимизированной для игр. Старшим и наиболее производительным среди них является Snapdragon G3x Gen 2. На ступеньке ниже расположился Snapdragon G2 Gen 1, а в самом низу - G1 Gen 1. Qualcomm утверждает, все эти чипы подходят для использования в портативных игровых устройствах.

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Snapdragon G1 Gen 1 — наименее мощный из новых игровых чипов Qualcomm, но именно он может оказаться наиболее интересным. Компания утверждает, что этот чип предназначен для облачных игр. Он оснащен графическим процессором Adreno A11 и 8 ядрами Kryo, настроенными для экономии заряда батареи.

Этот чип может заполнить возникшую пустоту в линейке Qualcomm. Портативные игровые устройства, ориентированные на облачные технологии, такие как Logitech G Cloud, поставляются с мощными процессорами, которые лучше подходят для локальной обработки данных, то есть игр загруженных на устройство. G1 Gen 1 может декодировать видео из удаленного игрового сеанса на несколько часов дольше, чем другие чипы, а самое главное, что он не так сильно нагревается и поэтому не нуждается в активном охлаждении. Однако чип поддерживает только Wi-Fi 5, что кажется странным решением, учитывая заявленное применение.

Эталонный карманный компьютер с чипом G1 Gen 1. Источник: Qualcomm

Snapdragon G2 Gen 1 находится посередине линейки с графическим процессором Adreno A21 и 8 ядрами Kryo (в анонсе все характеристики процессора полностью не раскрыты). Предполагается, что этот чип идеально подходит для мобильных игр, сочетая в себе производительность и энергоэффективность. Он поддерживает Wi-Fi 6E и дисплеи HD с частотой 144 Гц.

Что касается G3x Gen 2, то это обновленный чип G3x Gen 1, о котором было объявлено в 2021 году. Qualcomm работала с Razer над созданием эталонного устройства для этого чипа, а в начале этого года Razer выпустила портативный компьютер Edge. Тестировщики заметили, что G3x Gen 1 был немного медленнее по сравнению с другими чипами Qualcomm, зато менее склонен к троттлингу под нагрузкой. И это по-прежнему характерно для чипа Gen 2.

Производительность чипа G3x. Источник: Qualcomm

Известно, что все мобильные процессоры снижают тактовую частоту при высокой нагрузке, но G3x оптимизирован для поддержания более высокой производительности по сравнению даже с Snapdragon 8 Gen 2. На графике выше показано относительное преимущество в производительности G3x Gen 2 по сравнению с 8 Gen 2. Вначале преимущество нового чипа составляет 30%, но уже после нескольких прогонов бенчмарков его производительность возрастает до 50%, поскольку 8 Gen 2 нагревается.

Высокая стабильная производительность — это то, что всем нужно от игрового чипа, предназначенного для рендеринга игр, и на данный момент есть несколько игр на Android, которые могут выиграть от этого больше всего. Однако самые популярные мобильные игры, как правило, хорошо работают на более скромных чипах. Интересно, что Qualcomm заявляет, что этот чип предназначен для «Android+», указывая, что он будет использоваться и на других платформах, названия которых еще не названы. Qualcomm создала эталонное устройство для G3x Gen 2 с 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p, 12 Гбайт оперативной памяти и активной системой охлаждения, которая является ключом к сохранению работоспособности чипа.

Эталонное портативное устройство с чипом G3x. Источник: Qualcomm

Пока ни один из этих чипов не доступен на рынке, но, судя по всему, появление нового игрового портативного компьютера не заставит себя долго ждать. Qualcomm сообщила, что несколько OEM-производителей уже работают над новыми устройствами.

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#qualcomm #snapdragon #g3x gen 2 #snapdragon g3x gen 2
Источник: qualcomm.com
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