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Процессор AMD Zen 4 Threadripper Pro с 96 ядрами дебютировал в бенчмарке Geekbench 5
Спящего гиганта разбудили, но он наверняка будет иметь баснословную цену.

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Высокопроизводительные процессоры AMD Threadripper серии HEDT (high-end desktop) произвели фурор, когда впервые появились в 2017 году. С тех пор эти чипы обеспечивают невероятную производительность для тех, у кого есть деньги и потребность в большом количестве ядер процессора. Однако компания исключила возможность самостоятельные разгона у процессоров Threadripper на архитектуре Zen 3, предоставив такую возможность только OEM-производителям, поэтому фанаты AMD терпеливо ждали появления новых моделей на новой архитектурой Zen 4. Теперь же появилась информация о первом бенчмарке Pro-версии Zen 4 Threadripper и похоже, он готов ознаменовать славное возвращение на вершину чартов производительности, когда появится в продаже в конце этого года.

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Речь идет о чипе с кодовым названием Storm Peak, который предположительно является флагманским процессором Threadripper Pro 7995WX. Слухи о появлении этого конкретного чипа ходят уже довольно давно, так как по сути он является аналогом серверных процессоров Epyc Genoa, но с более высокими тактовыми частотами и меньшим объемом кэша. Появление в продаже версии Pro 7995WX ознаменует собой выход за пределы 64 ядер у процессоров Threadripper: как и в случае с аналогичными процессорами Epyc, в нем будет 96 ядер и 192 потока. У предыдущих поколений Zen 2 и Zen 3 максимальное количество ядер было 64 и 128 потоков. Он оснащен колоссальными 384 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2, а также имеет TDP 350 Вт.

Похоже, что это инженерный образец, поскольку тактовая частота указана как 7 ГГц, а это уже действительно впечатляет Источник: Geekbench

Информация о новом процессоре появилась в списке тестов Geekbench 5, где он был запущен на рабочей станции HP Z6 G5 A. Эта конкретная система также имеет 512 ГБ памяти DDR4. Его одноядерный результат составляет 2095 баллов, что не дает повода для гордости, поскольку он аналогичен существующим процессорам серии Ryzen 7000. Тем не менее, его многоядерный результат в 81 408 баллов является неофициальным рекордом, который абсолютно уничтожает все остальные процессоры в своем классе. Как отмечает Wccftech, это почти на 70% выше, чем у разогнанного процессора Threadripper Pro 5995WX на архитектуре Zen 3, что весьма впечатляет. Сообщается, что на протяжении всего теста процессор работал на частоте 5,14 ГГц, но неизвестно, какое охлаждение использовалось.

Пока что нам остается только гадать о том, какими возможностями обладает этот чип и будет ли выпущена версия, не относящаяся к классу Pro, для фанатов HEDT. Компания Intel, как известно, отказалась от рынка HEDT в пользу процессоров для рабочих станций, выпустив вместо них линейку Xeon W, оставив этот рынок AMD. Однако теперь, когда у всех нас есть доступ к 16-ядерным 32-потоковым процессорам за небольшие деньги, еще неизвестно, сохранился ли вообще рынок HEDT для состоятельных пользователей.

Ожидается, что AMD выпустит Storm Peak до конца года, а инсайдеры предполагают, что он появится где-то в октябре, вслед за анонсом графических процессоров RDNA 3, который ожидается на этой неделе.

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Источник: wccftech.com
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