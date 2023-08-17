Галактика Мейси с красным смещением z=11,4 выглядит на фотографии так же, как и через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Это красное пятно на черном фоне, может и не выглядит впечатляюще, но тот факт, что мы вообще смогли его увидеть, является настоящим научным чудом. На самом деле это пятно является галактикой Мэйси, впервые обнаруженная телескопом имени Джеймса Уэбба в 2022 году. Ученые из Техасского университета в Остине тогда предположили, что это одна из самых далеких галактик из когда-либо наблюдавшихся, и теперь последующие наблюдения это подтвердили. Галактика Мейзи запечатлена на фотографии в таком виде, какой она была вскоре после Большого Взрыва.

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Галактика Мейси теперь появилась в каталоге под названием Epoch 1, который является частью Научного обзора космической эволюции (CEERS) под руководством астронома Стивена Финкельштейна из UT Austin. Поскольку галактика была открыта в день рождения его дочери, Финкельштейн назвал древнюю галактику в ее честь. В рамках программы CEERS планируется изучить 100 квадратных угловых минут неба, что в итоге предоставит нам самую детальную внегалактическую карту в истории.

«Галактика Мейси интересна тем, что она является одной из первых далеких галактик, обнаруженных "Уэббом", и первой из этого списка, которая была подтверждена спектроскопически», — сказал Финкельштейн в объявлении. Данные, опубликованные в прошлом году, включали полноцветные изображения, а оценка возраста галактики была получена с помощью фотометрии, основанной на яркости, измеренной с помощью широкочастотных фильтров.





График работы телескопа "Уэбба" очень плотный, поэтому команде пришлось ждать целый год, чтобы провести последующие наблюдения с помощью прибора NIRSpec, установленного на телескопе. Хотя это устройство не упомянуто ни на одной из сделанных фотографий, которые вы видите в Интернете, оно идеально подходит для анализа красного смещения. Вселенная расширяется, и это заставляет световые волны удлиняться по мере того, как они пересекают световые годы. Чем больше красное смещение (обозначается значением z), тем оно дальше. По результатам прошлогодних данных галактика Мейси имела значение z=11,8, но по результатам обновленных наблюдений красное смещение немного меньше (и моложе) - z=11,4. Это означает, что свет от Галактики Мейзи был выпущен всего через 390 млн лет после Большого взрыва.

Телескоп "Джеймс Уэбб" только начинает свою работу, и впереди у него еще 19 лет тяжелой работы.. Команда CEERS уже изучает несколько галактик, которые могут быть даже старше, чем галактика Мейси, что может заставить космологов переосмыслить самую раннюю эпоху Вселенной. Эти звездные спирали могли начать формироваться всего через 100 млн. лет после Большого взрыва, т.е. гораздо раньше, чем считалось ранее.