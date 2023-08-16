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Hitachi разрабатывает генеративный ИИ, который сохранит знания уходящих на пенсию сотрудников
Японская компания надеется, что искусственный интеллект поможет новым работникам овладеть интуицией, которая приходит с многолетним опытом.

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На данный момент любой пользователь интернета может включить ChatGPT или другой генеративный искусственный интеллект и задать ему интересующие вопросы, но некоторые компании собираются использовать искусственный интеллект не только для общения, а для своих профессиональных целей, поэтому разрабатывают специализированные версии генеративного ИИ. Теперь к этим компаниям добавилась Hitachi. Японский производитель электроники разрабатывает искусственный интеллект, который может сохранить уникальный опыт уходящих на пенсию работников, в надежде, что будущие сотрудники смогут перенять опыт у "электронных призраков" уволившихся коллег.

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Руководство Hitachi считает, что базовые требования к сотрудникам или легко объяснимые задачи можно добавить в руководство или справочник компании, поэтому у новых сотрудников не возникнет проблем с усвоением этих данных, но огромный профессиональный опыт, который получили сотрудники уходящие на пенсию, невозможно вместить в справочник, поэтому этой задачей займется искусственный интеллект. Компания видит будущее, в котором ее собственный искусственный интеллект будет обучаться на основе тех важных знаний, которые люди получают на протяжении всей своей карьеры, проведенной на электростанциях, производственных предприятиях и других рабочих местах высокой сложности.

Nikkei Asia сообщает, что Hitachi заинтересована именно в таком способе обучения своих новых работников. Они смогут перенять бесценный опыт и глубокое понимание высокотехнологичного оборудования, позволяющее работнику замечать изменения звука, температуры или запаха на производстве, которые могут быть признаком приближающейся неисправности, что может быть опасно для работников (и для прибыли Hitachi).

Сложно объяснить такие "эзотерические" понятия в инструкции работника, поэтому компания Hitachi видит решение этой проблемы в своем искусственном интеллекте. Новый ИИ будет показывать обучаемым сотрудникам различные условия, например, различные ситуации на диспетчерской электростанции или железнодорожной станции. Затем он добавит различные предвестники неисправности, такие как дым или мигающие огни. Затем стажеры будут решать проблемы, извлекая уроки из прошлых неудач, на которых обучался искусственный интеллект.

Hitachi также разрабатывает текстовый ИИ, который больше похож на ChatGPT. Этот ИИ будет обучаться аналогичным образом, позволяя работникам обращаться к своей базе данных, составленной на основе опыта предыдущих сотрудников. Это поможет работникам устранять возникающие проблемы, например, находить возможные причины определенной серии сигналов и предупреждений на электростанции.

Производство тяжелой техники является опасным процессом, но Hitachi считает, что искусственный интеллект может сделать его более безопасным. 

Генеративный ИИ стал популярным в прошлом году благодаря его способности создавать контент, такой как текст и изображения, которые в некоторых случаях могут сойти за работу профессионалов. Однако точность генеративного ИИ оставляет желать лучшего. Эти системы склонны к «галлюцинациям», которые производят полностью выдуманную информацию. Генеративный ИИ не является интеллектом в том смысле, в каком мы его знаем: система ничего не знает, но она поглощает столько данных, что может построить довольно хороший ответ по одному запросу пользователя. Это как калькулятор слов. Должен ли такой ИИ действительно говорить техническим специалистам на атомной электростанции, что им делать?

Тем не менее, при соответствующем узком обучении и ограничениях можно создать модель, которая будет надежно отвечать на вопросы о конкретных проблемах. Hitachi движется в этом направлении, и не только она. Возможно, эти общедоступные чат-боты со временем отойдут на второй план, поскольку все больше компаний разрабатывают собственных узкоспециализированных чат-ботов с искусственным интеллектом.

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#искусственный интеллект #chatgpt #hitachi #генеративный ии
Источник: asia.nikkei.com
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