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3DMark обзавелся новым кроссплатформенным тестом трассировки лучей
Новый тест Solar Bay доступен для Windows и Android.

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Компания UL Solutions сообщила о появлении нового теста в своем инструменте компьютерного бенчмаркинга 3DMark, который ориентирован на конкретную технологию - трассировку лучей. Новый тест Solar Bay теперь доступен на системах Windows и Android, и позволяет проверить производительность вашего игрового устройства с помощью эффектной сцены с трассировкой лучей и подробной статистикой.

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Solar Bay разработан с использованием API Vulkan 1.1 и доступен в нескольких различных версиях. Пользователям доступен короткий тест, который отображает 1-минутную анимацию в реальном времени. Кроме того, геймерам также доступна версия стресс-теста, аналогичная той, которую UL Solutions создала для своего теста Wild Life последнего поколения. Это 20-минутный тест, который последовательно запускает эталонный тест, чтобы отслеживать изменение производительности с течением времени. Поскольку почти все процессоры и видеокарты сбрасывают тактовую частоту при высокой нагрузке, разумно убедиться, что ваша высокопроизводительная система, за которую вы заплатили немалые деньги, работает стабильно и надежно. В завершение, 3DMark предлагает расширенную версию, в которой рендеринг изображения осуществляется за пределами экрана, что позволяет сравнивать производительность различных чипов и устройств.

UL Solutions сообщила, что разработала тест Solar Bay, в котором роботы строят гигантское зеркало, которое используется в космическом телескопе "Джеймс Уэбб". Этот тест является лучшим выбором среди стандартных тестов трассировки лучей, даже по сравнению с ее собственными тестами Port Royal и Speed Way. Тест разделен на три части, каждая из которых масштабирует сложность трассировки лучей на 100%. Какую бы версию вы ни запускали, приложение предоставит полный отчет о производительности вашего устройства на каждом этапе, а также общую оценку для быстрого сравнения.

Энтузиасты уже протестировали бенчмарк как на Windows, так и на Android. Игровая видеокарта RTX 4080 легко достигает сотни кадров в секунду. Samsung Galaxy Z Fold 5 на базе Android с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 2 показал в среднем 21 кадр в секунду.

В конце бенчмарка - самый интенсивный блок с большим движущимся массивом зеркал. Источник: UL Solutions

Трассировка лучей становится все более распространенным явлением в высококлассных играх. Вместо создания световых эффектов с помощью традиционной растровой графики, трассировка лучей имитирует физические свойства света для реалистичных отражений, теней и освещения. Если все сделано правильно, трассировка лучей может значительно улучшить визуальные эффекты. Несмотря на то, что оригинальному Portal почти 20 лет, он выглядит впечатляюще с официальным модом для трассировки лучей и без каких-либо других визуальных обновлений.

Недостатком является то, что трассировка лучей нагружает даже самые быстрые графические процессоры. Известно, что Nvidia значительно опережает своих конкурентов, потому что AMD продемонстрировала скромные улучшения с последними видеокартами Radeon 7900, а Intel только недавно вышла на этот рынок и не имеет большого опыта. Это также первый тест 3DMark для трассировки лучей на мобильных устройствах, UL Solutions утверждает, что раньше в таком тесте не было необходимости. Мобильные графические процессоры, такие как Adreno от Qualcomm, начали в этом году добавлять поддержку трассировки лучей, хотя эта технология практически отсутствует в играх.

Версия 3DMark для Android бесплатна, но настольная версия обойдется вам в 34,99 доллара в Steam, Epic Games или непосредственно на сайте UL Solutions.

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