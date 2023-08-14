Благодаря этому решению Google сократит время между обновлениями на 50%.

Google планирует значительно увеличить нагрузку своих программистов, поскольку компания объявила на прошлой неделе, что сократит время между обновлениями своего браузера Chrome вдвое. Подобные действия компании Google направлены на усиление безопасности самого популярного в мире браузера от вредоносной активности, которая многократно увеличилась в результате появления искусственного интеллекта. Компания надеется, что сократив время между патчами или обновлениями, она сможет обезопасить своих пользователей.

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Ранее Google придерживалась графика выпуска обновлений Chrome раз в две недели, но теперь будет выпускать обновленные версии браузера каждую неделю. Намечается некая закономерность от компании Google, которая несколько лет подряд сокращает так называемый "patch gap" (временной интервал между обновлениями). По данным ZDNet, еще в 2021 году временной интервал между обновлениями составлял 35 дней. После выхода версии Chrome 77 этот показатель был уменьшен до двух раз в неделю. Для справки: самая последняя версия — 115, а новый график обновлений начнется с версии Chrome 116, которая уже стала доступна для тестирования, но не для публичного релиза, пока не будут устранены ошибки.

Привыкайте к появлению в браузере Chrome знакомого значка "Перезапустить для обновления".

Основная проблема безопасности браузера Google заключается в том, что он использует открытый исходный код Chromium, что дает возможность любому человеку в мире получить доступ к исходным файлам. Google также позволяет любому пользователю просматривать примечания и комментарии к предстоящим исправлениям, которые все еще находятся на стадии тестирования, что позволяет черным хакерам видеть, какие изменения вносятся, и разрабатывать новые эксплойты. Поскольку Chrome является самым распространенным браузером в мире на многих платформах, включая настольные компьютеры и Android, такая ситуация делает его идеальной мишенью для злоумышленников.

Время между устранением уязвимости "нулевого дня" компанией Google до ее публичного выпуска и разработкой хакером эксплойта, предназначенного для тех, кто еще не обновил свой компьютер, теперь значительно сократится. Google надеется, что более частые обновления позволят сократить количество новых уязвимостей и возможно, мошенники перестанут тратить свое время на их поиски. Также известно, что в будущем компания будет придерживаться текущего графика ежемесячных «основных» версий браузера. Однако, как говорится в сообщении Google, между этими крупными обновлениями теперь будут выходить еженедельные обновления безопасности.