Бывший британский олимпиец и двое обычных пассажиров, которые выиграли свои билеты, совершили полет на космическом самолете Ричарда Брэнсона.

Компании SpaceX и Blue Origin уже попробовали себя в сфере космического туризма, отправив нескольких богатых клиентов в космос на своих ракетах. Этот факт долгое время не давал покоя британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону, который является основателем компании Virgin Galactic и уже почти 20 лет обещает новый вид космического туризма. Вчера ему наконец-то это удалось. Космический корабль VSS Unity доставил в космос своих первых космических туристов в рамках миссии Galactic 02.

реклама

В отличие от других компаний, занимающихся космическим туризмом, Virgin Galactic использует не ракету, а самолет с ракетным двигателем. Туристическая миссия Galactic 02 стартовала, как и все другие некоммерческие рейсы компании. Космический корабль VSS Unity был прикреплен к самолёту-носителю VMS Eve, который совершил свой первый полет еще в 2008 году.

Самолет-носитель VMS Eve и прикрепленный к нему посередине космический корабль VSS Unity.

VMS Eve поднял VSS Unity на высоту 13 500 м, после чего космический корабль отсоединился и включил свой ракетный двигатель, чтобы взлететь до максимальной высоты в 88 километров. Это чуть ниже линии Кармана, неофициальной границы между атмосферой и космосом на высоте 100 километров. VSS Unity не выходил на низкую околоземную орбиту, но его длинная параболическая траектория предоставила пассажирам пару минут невесомости. Общее время полета составило около часа, после чего VSS Unity благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе Virgin в Нью-Мексико. Считается ли это полетом в космос - вопрос спорный.

Среди пассажиров Galactic 02 были бывший британский олимпиец Джон Гудвин, Кейша Шахафф и Анастатия Майерс. Последние двое — мать и дочь, выигравшие свои билеты на полет в космос от некоммерческой организации Space for Humanity. Гудвин не получил бесплатный билет, поэтому ему пришлось раскошелиться на немалую сумму за такое путешествие. Общая стоимость билетов теперь составляет 450 000 долларов, и вы должны внести 150 000 долларов только для того, чтобы попасть в список ожидания. Вместе с тремя пассажирами полетел главный инструктор астронавтов компании Бет Мозес и пилоты Си Джей Стеркоу и Келли Латимер.

Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон летал на борту VSS Unity с сотрудниками в 2021 году, а в июне в рамках туристической миссии Galactic 01 в космос отправились три человека из итальянского канала ВВС и Национального исследовательского совета Италии. После успешного завершения этого полета компания Virgin Galactic планирует организовывать полеты к границам космоса каждый месяц.

Если британской компании удастся увеличить число полетов, то это будет весьма значительным событием, учитывая, что в 2014 году произошла катастрофа, в которой погиб один из пилотов Virgin. После этого инцидента компания изменила конструкцию корабля SpaceShipTwo, возложив вину на пилота и плохой дизайн кабины. Следующим шагом станет корабль класса Delta, который Virgin Galactic надеется представить в 2026 году. Предполагается, что он заменит SpaceShipTwo и сможет летать к границам космоса каждую неделю.