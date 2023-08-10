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Colorful выпустила самую миниатюрную видеокарту RTX 4060 Ti 16 ГБ
Китайская компания сделала новую видеокарту самой короткой, но из-за этого она стала занимать в ширину 2 слота.

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Несмотря на то, что многие геймеры недовольны ценами на видеокарты серии Ada Lovelace от Nvidia, никто не отрицает их высокую энергоэффективность. В качестве примера можно привести новейшую RTX 4060 Ti от китайского бренда Colorful, которая выглядит как обычная "затычка" в офисном компьютере, но на самом деле является игровой видеокартой с 16 ГБ видеопамяти. Эта видеокарта довольно толстая, но настолько короткая, что влезет практически в любой корпус малого форм-фактора. Таким образом, она открывает новые возможности для компактных игровых ПК, предлагая им мощность видеокарты среднего ценового диапазона стоимостью 500 долларов в очень компактном форм-факторе.

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Компания Colorful назвала эту видеокарту iGame Mini и предлагает ее в конфигурациях с 8 и 16 ГБ видеопамяти и заводским разгоном. Благодаря матовому металлическому корпусу и белой задней панели, этот дизайн больше подходит для скромного офисного компьютера, чем для игрового ПК с RGB-подсветкой. Двухслотовая видеокарта довольно компактная, ее ширина составляет почти 15 сантиметров, так что она, будет заниматься значительную часть маленького корпуса и возможно усложнит циркуляцию воздуха. Ее длина составляет чуть менее 20 см, поэтому она примерно на 5 см короче стандартных видеокарт RTX 4060 Ti. Возможно, ее будет непросто вместить в некоторые корпусы форм-фактора Mini-ITX, но насколько нам известно, это первая в мире игровая видеокарта с 16 Гб видеопамяти, охлаждаемая одним вентилятором.

Colorful даже добавила к ней небольшую матерчатую бирку, как будто это шляпа или что-то в этом роде. Фото: Colorful

Несмотря на свой небольшой размер, это полноценная игровая видеокарта без каких-либо урезанных функций. Она оснащена кристаллом AD106 с 4352 ядрами CUDA и максимальной тактовой частотой 2580 МГц в версии OC. Она оснащена стандартным разъемом питания 6+2, TDP 165 Ватт, тремя разъемами DisplayPort и одним портом HDMI. Учитывая, что производят ее в Китае, то можно предположить, что со временем оно появится в магазинах России. Любителям маленьких корпусов она точно придется по вкусу, если они конечно готовы смириться с заоблачной ценой.

Модель iGame Mini радикально отличается от недавно представленной версии RTX 4060 без суффикса Ti от компании Gigabyte, которая имеет три вентилятора и абсурдно большую длину. Мы уже отмечали, что обычной модели RTX 4060 не нужны такие огромные габариты, поскольку в ней используется меньший кристалл, чем в версии Ti. Тот факт, что Colorful смогла собрать 16-гигабайтную версию Ti с одним вентилятором, подтверждает нашу точку зрения. Тем не менее, общая картина заключается в том, что серия Nvidia RTX 4060 предоставляет сборщикам ПК малого форм-фактора новые возможности, которые обеспечивают достойную производительность и поддержку трассировки лучей в компактном форм-факторе.

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#nvidia #ada lovelace #colorful #rtx 4060 ti
Источник: videocardz.com
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