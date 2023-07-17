Видеокарта выглядит так, как будто ее нарисовали в фотошопе для шуточного мема.

Nvidia GeForce RTX 4060 была выпущена около двух недель назад, и хотя обзорщики в целом остались недовольны новой бюджетной видеокартой, партнеры компании подготовили необычные версии RTX 4060. Одной из наиболее любопытных версий является новая низкопрофильная видеокарта, которую скоро предложит геймерам компания Gigabyte. Несмотря на то, что такие видеокарты предназначены для корпусов малого форм-фактора, Gigabyte оснастила ее кулером с тремя вентиляторами. Такой уровень охлаждения совершенно не нужен для этого графического процессора и кажется особенно чрезмерным для видеокарты, предназначенной для установки в тесный корпус.

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Низкопрофильные видеокарты раньше были дешевыми и потребляли очень мало энергии, но RTX 4060 демонстрирует, что они теперь могут быть игровыми, и производительными. Благодаря энергоэффективности, обеспечиваемой архитектурой Ada Lovelace от Nvidia, игровую видеокарту среднего уровня можно превратить в относительно миниатюрный экземпляр. Однако, несмотря на то, что в стандартных видеокартах RTX 4060 для геймеров используются два вентилятора вместо трех, компания Gigabyte решила применить максимальное охлаждение для своей низкопрофильной версии. Таким образом, по данным Videocardz, длина видеокарты теперь превышает длину, допустимую в корпусе ITX, что делает ее непригодной для настоящих фанатов малого форм-фактора.

Вероятно, это самая длинная RTX 4060 из существующих.

Точно неизвестно, насколько длинной является эта видеокарта, но по дизайну она схожа с другими низкопрофильными видеокартами, которые имеют максимальную длину, чтобы компенсировать их небольшую высоту. Ее конструкция должна позволять размещать видеокарты в корпусах меньшего размера, которые не позволяют использовать полноразмерные видеокарты, поэтому это хороший вариант для людей с ограниченным пространством, которые хотят поиграть в игры с трассировкой лучей. Тем не менее, эксперты предположили, что Gigabyte могла бы сделать видеокарту намного меньше, используя всего два вентилятора или даже один вентилятор, поскольку мы говорим о видеокарте мощностью 115 Вт. Ее предыдущие низкопрофильные видеокарты использовали два вентилятора, включая GTX 1650 и Radeon RX 6400, которые имеют графические процессоры мощностью 75 Вт и 53 Вт соответственно.

Несмотря на то, что это низкопрофильная видеокарта, Gigabyte не пошла на уступки в плане технических характеристик. Она даже расположила один из портов вертикально, а не убрала, как это обычно бывает на таких видеокартах. Таким образом на новой видеокарте имеется два порта DisplayPort и два порта HDMI, причем один порт находится выше остальных.

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Такое решение от Gigabyte весьма любопытно, и посмотрим, последуют ли другие производители ее примеру, выпустив видеокарту с аналогичным дизайном. Однако, поскольку большинство видеокарт RTX 4060 прекрасно работают с одним или двумя вентиляторами, мы считаем, что предложение Gigabyte останется единственным экземпляром.



