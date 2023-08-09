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Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил в туманности Кольцо необычные линейные структуры
Благодаря "Уэббу" астрономы увидели новые особенности этой легендарной туманности.

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб" может фокусироваться на самых отдаленных и тусклых объектах, которые другие обсерватории на Земле не могут разглядеть, но при этом он способен выявить новые детали некоторых наиболее часто фотографируемых космических объектов. Всего в 2 600 световых годах от нашей планеты находится туманность Кольцо, которая видна даже в крошечный домашний телескоп, но новое изображение, полученное с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", показывает туманность в совершенно новом свете.

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Фотография (полученная при помощи камеры NIRCam телескопа) была сделана международной группой ученых из Великобритании и Франции под руководством Майка Барлоу из колледжа Лондона. Астрономам всего мира знакома туманность Кольцо (научное название - Мессье 57), которая видна на небе практически все лето. Ее относительная близость делает туманность популярным предметом изучения. Ее фотографировали все известные обсерватории, включая Хаббл, телескопы Кека, Субару и другие.

Кольцевая туманность относится к планетарным туманностям и может быть отражением будущего нашей Солнечной системы. Похожие туманности часто образуются в космосе вокруг умирающих звезд, когда они сбрасывают свои внешние слои. В центре туманности Кольцо находится белый карлик с массой примерно в половину солнечной, который, возможно, начинал свою жизнь очень похожим на Солнце образом. Изучение таких космических объектов, как туманность Кольцо, может помочь нам понять конечные этапы жизни звезды, что является полезными данными, когда вы живете на орбите такой звезды.

Планетарные туманности бывают всех форм и размеров, но туманность Кольцо известна своей резкой внешней оболочкой и симметричной биполярной структурой. Британский ученый сообщил, что только благодаря космическому телескопу имени Джеймса Уэбба, им удалось запечатлеть невероятный вид на туманность Кольцо, который ни могли сделать старые обсерватории. Астрономы смогли рассмотреть как расширяется эта туманность вокруг белого карлика благодаря фотографиям "Уэбба" с высоким разрешением.


Пока никто не уверен, что вызывает эти линейные структуры, исходящие от белого карлика. Авторы и права: НАСА/ЕКА/CSA

На фотографии "Уэбба" видно, что оболочка, которая выглядит такой четкой в меньшие телескопы, состоит из небольших сгустков холодного молекулярного водорода. Сразу за оболочкой "Уэбб" также обнаружил сотни «линейных структур», которые направлены на белого карлика. Происхождение этих тонких линий пока неизвестно, но астрономы все больше удивляются сложности туманности Кольцо. Данные "Уэбба" и других будущих обсерваторий могут помочь ученым понять, как одна звезда могла создать такую сложную туманность.

Впрочем, для получения новых сведений может потребоваться не так много времени. Команда ожидает, что скоро появится ещё больше изображений туманности Кольцо, сделанных с помощью камеры "Уэбба" - MIRI (работает в среднем инфракрасном диапазоне). Астрономы считают, что в среднем инфракрасном диапазоне "Уэбб" сможет увидеть больше пыли и газа, что позволит выявить дополнительные детали структуры.

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#космос #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб #туманность кольцо
Источник: manchester.ac.uk
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