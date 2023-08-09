Компания анонсировала новую рабочую станцию с четырьмя профессиональными видеокартами RTX 6000, а также четыре новых графических процессора Ada Lovelace.

Вчера на конференции Siggraph компания Nvidia представила свои новейшие рабочие станции с четырьмя профессиональными видеокартами, в которых используется графический процессор RTX 6000, созданный на основе архитектуры Ada Lovelace. Кроме того, компания также представила несколько новых графических процессоров, которые присоединятся к RTX 6000 и добавятся к семейству графических процессоров «Ada Lovelace» для создания контента и рабочих нагрузок на основе искусственного интеллекта. Три профессиональные видеокарты, представленные вчера, имеют более низкие характеристики, чем существующие профессиональные видеокарты, поэтому они будут предлагаться по более доступным ценам, что позволит охватить большую часть рынка рабочих станций. Позже в этом году появится более мощная профессиональная видеокарта для центров обработки данных.

реклама

Главной неожиданностью для профессионального сегмента была демонстрация новых рабочих станций RTX 6000, которые могут быть сконфигурированы с использованием до четырех графических процессоров. Поскольку каждая видеокарта имеет 48 ГБ видеопамяти, одна рабочая станция будет поддерживать 192 ГБ памяти графического процессора и до 5828 TFLOPS производительности для задач искусственного интеллекта в настольном форм-факторе. Nvidia сообщила, что эти рабочие станции будут предлагаться ее партнерами, включая Dell, HP, Lenovo и Boxx, до конца этого года. Их можно настроить для включения инструментов NVIDIA AI Enterprise или Omniverse, чтобы удовлетворить потребности проектов разработчиков. RTX 6000 — это «полноценный» чип Ada Lovelace, в котором нет отключенных блоков, поэтому он предлагает 18 176 ядер CUDA по сравнению с 16 384 ядрами в RTX 4090.

RTX 6000 представляет собой полноценную версию графического чипа AD102, который, как полагали эксперты, может быть использован в RTX 4090 Ti. Изображение: Nvidia

Nvidia также анонсировала три совершенно новые видеокарты для рабочих станций: RTX 5000, 4500 и 4000. RTX 5000 использует кристалл AD102 и, по сути, представляет собой сильно урезанный RTX 6000, предлагающий 12 800 ядер CUDA и 32 ГБ памяти графического процессора. Он обеспечивает 65,3 TFLOPS вычислительной производительности FP32, что немного ниже 91 TFLOPS, предлагаемой от RTX 6000, но, по данным Tom's Hardware, будет стоить 4000 долларов по сравнению с 6800 долларами за RTX 6000.

RTX 4500 имеет 24 ГБ видеопамяти и использует кристалл AD104, который устанавливают в RTX 4070/Ti. Он предлагает то же количество ядер CUDA и производительность FP32, что и 4070 Ti - 39,6 TFLOPS и 7680 ядер CUDA. Он будет поставляться в конфигурации с двумя слотами для вентиляторов и будет стоить 2250 долларов.

И, наконец, видеокарта начального уровня для рабочих станций Ada Lovelace - RTX 4000. По характеристикам она сравнима с RTX 4070, предлагая 20 ГБ памяти графического процессора и 6144 ядер CUDA. Она обеспечивает производительность 26,7 FP32 TFLOPS и поставляется в форм-факторе с одним слотом по относительно низкой цене в 1250 долларов.

Nvidia также анонсировала новый высокопроизводительный графический процессор для рабочих станций под названием L40S, предназначенный для центров обработки данных, сравнимый с RTX 6000, но с пассивным охлаждением, поскольку он будет устанавливаться в стойки. У него те же характеристики и производительность, что и у RTX 6000, поскольку он также может похвастаться полноценным кристаллом AD102. Он станет доступен этой осенью вместе с видеокартами RTX 4500 и 4000, а серия 5000 уже доступна для заказа.