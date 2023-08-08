Функция сбора данных включена по умолчанию, но вы можете отключить ее во время установки.

Когда Intel вышла на рынок дискретных видеокарт почти год назад, все задавались вопросом, когда же она догонит Nvidia и AMD. По состоянию на август 2023 года, очевидно, догнала - по крайней мере, в одном аспекте: как и её конкуренты, Intel включила сбор телеметрических данных по умолчанию в последних бета-драйверах для своих графических процессоров Arc. Но есть и хорошая новость - вы можете отключить этот параметр при установке драйвера, но мы все знаем, что большинство пользователей просто нажимают «да» во время установки программного обеспечения. В примечаниях к новым драйверам Intel ничего не говорится об этом изменении в работе драйверов, что вызвало недовольство среди опытных пользователей.

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Новость о том, что Intel добавила сбор данных телеметрии в свои драйверы, является значительным изменением в том, как работают ее драйверы графического процессора. Intel даже дала этому новому механизму сбора данных красивое название — Intel Computing Improvement Program. Так сразу и не поймешь, чем этот механизм занимается, ведь если перевести на русский, то мы увидим - "Программа улучшения вычислений Intel". Значит Intel хочет улучшить производительность своих видеокарт, поэтому давайте кратко рассмотрим, что же она делает. Согласно данным ресурса TechPowerUp, который обнаружил эти изменения, Intel создала целевую страницу программы, на которой объясняется, что собирается, а что нет. В общих чертах там говорится: "Эта программа использует информацию о производительности вашего компьютера, чтобы улучшить продукцию компании, что может принести вам пользу в будущем".

Программа Intel Computing Improvement Program включена по умолчанию в процессе установки, но вы можете запретить ее установку, если не хотите, чтобы у Intel было так много информации о ваших действиях.

Intel считает, что в этом нету ничего незаконного и страшного, поэтому предоставляет длинный список типов данных, которые она собирает, но многие из них не имеют никакого отношения к производительности вашего компьютера. К ним относятся типы посещаемых вами сайтов, которые, по словам Intel, разбиваются на 30 категорий и регистрируются без указания URL-адресов или информации, позволяющей идентифицировать вас, в том числе как долго и как часто вы посещаете определенные типы сайтов. Компания также собирает информацию о том, «как вы используете свой компьютер», но не предоставляет никаких подробностей. Кроме того, программа определяет "другие устройства в вашей вычислительной системе". Также фиксируются многочисленные данные, связанные с производительностью, такие как модель вашего процессора, разрешение экрана, объем имеющейся у вас памяти и, как ни странно, среднее время автономной работы вашего ноутбука.

Хотя это похоже на вопиющее злоупотребление в отношении типа собираемых данных, справедливости ради следует отметить, что Intel позволяет отказаться от участия в этой программе. Этого нельзя сказать о компании Nvidia, которая, по данным TechPowerUp, даже не спрашивает разрешения при установке драйверов. AMD же, как и Intel, предоставляет возможность отказаться от участия в программе, независимо от того, какие другие опции вы выбираете во время установки, и даже предоставляет пояснение о том, что именно она собирает.

Программа улучшения вычислений указана как дополнительная функция бета-драйверов Intel 101.4578 для графических процессоров Arc, и компания предоставляет ссылку на страницу программы, чтобы удостовериться, что она отслеживает. Вы можете легко снять флажок во время установки, если вас не устраивает объем сбора данных, который она предлагает, поэтому просто будьте бдительны при установке этих драйверов.

Решение Intel добавить эту функцию в свои драйверы может вызывать недовольство среди ее клиентов, но это стандартная практика в наши дни, как вы уже прочитали выше. Даже удивительно, что Intel потребовалось так много времени, чтобы принять его. Windows 11 также передает много пользовательских данных, хотя точные сведения о них получить довольно сложно.