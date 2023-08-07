Вы можете разрешить Google проверять ваши данные на подозрительных веб-сайтах вместо того, чтобы делать это вручную.

Интернет — это большое и порой чрезвычайно страшное место, в котором хранится личная информация миллионов пользователей. Чтобы ваши личные данные не попали в недобросовестные руки Google внедрила инструмент, который поможет вам держать под контролем вашу конфиденциальную контактную информацию. Он не является новым, а основан на более ранней функции, которая требовала от вас раньше некоторых действий. Теперь же вам достаточно просто попросить Google следить за возможными подозрительными действиями на открываемых сайтах.

реклама

В прошлом году Google выпустила панель инструментов "Results about you" (Результаты о вас) в настройках активности учетной записи. Это сложный, но необходимый инструмент, который позволяет получить доступ ко всем данным, поступающим в ваш аккаунт Google. Ранее вам приходилось просматривать личные результаты поиска и отправлять запросы компании на удаление личной информации на подозрительных сайтах. В новой панели инструментов этот процесс намного упрощен.

Если у вас есть личная учетная запись Google, то это значит, что у компании уже есть ваша контактная информация. Все, что вам нужно сделать, это подтвердить или добавить новую панель инструментов, а затем позволить Google постоянно выполнять ее поиск в Интернете. На панели инструментов появятся результаты, содержащие вашу контактную информацию, что даст вам возможность предварительно просматривать подозрительную веб-страницу. Если вы считаете, что в результатах поиска несанкционированно используется ваша личная информация, вы можете запросить ее удаление прямо из окна предварительного просмотра.

Раньше вам приходилось запрашивать каждое удаление вручную. Автор: Google

Более того, у новой панели персональных результатов будет опция уведомлений. Так что вам не придется помнить о том, на какую страницу вы заходили. Вы просто получите уведомление, когда Google обнаружит, что ваша личная информация появилась на каком-либо сайте. Это похоже на то, как подписчики Google One уведомляются, когда их личные данные появляются в даркнете. Как и в случае с ручными запросами, новая панель результатов будет отслеживать все ваши запросы на удаление, однако Google не гарантирует, что все они будут удовлетворены.

Google не имеет никакого контроля над веб-сайтами, на которых могут размещаться ваши личные данные, — несмотря на большие возможности и авторитет, Google технически не управляет Интернетом. Таким образом, подобный сайт будет продолжать нарушать вашу конфиденциальность, но удаление его из результатов поиска Google значительно снизит его посещаемость. Это не идеальная система, но это лучше, чем ничего. Google утверждает, что обновленная панель инструментов «Результаты о вас» появится в ближайшие дни; получить доступ к ней можно, покопавшись в лабиринте настроек конфиденциальности учетной записи или добавив этот URL-адрес в закладки.