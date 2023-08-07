Была создана рабочая группа для перехода от электрической к оптической технологии межсоединений.

Современные компьютеры в значительной степени зависят от шины PCI Express, и она отлично справляется со своей задачей, удовлетворяя наши потребности в высокоскоростном обмене данных между всеми компонентами на материнской плате. Однако технологии развиваются и требования к пропускной скорости постоянно растут, и группа PCI-SIG, разрабатывающая эти стандарты, не останавливается на достигнутых успехах, чтобы не отставать от прогресса. В настоящее время инженеры входящие в эту группу работают над такими технологиями, как PCIe 6.0 и 7.0, но при этом заглядывают еще дальше в будущее. В пятницу поступила новость о том, что инженеры созвали рабочую группу для изучения радикального перехода к оптическому, а не электрическому соединению, которое используется в настоящее время.

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Всем известно, что в современных материнских платах используется шина PCI Express для подключения всех основных компонентов нашего ПК, в том числе для обмена данных между центральным процессором и графическим процессором, твердотельным накопителем и центральным процессором, и так далее. Хотя современная технология вполне удовлетворяет наши текущие требования, шина PCIe имеет ряд существенных недостатков, в том числе выделяемое ею тепло. Мы уже начинаем видеть, что это становится проблемой с введением твердотельных накопителей PCIe 5.0, первых устройств хранения данных PCIe, для которых уже практически обязательны радиатор и вентилятор для поддержания температур в норме. Ранее такой проблемы не было в предыдущих версиях твердотельных накопителей, использующих как SATA, так и шину PCIe, но поскольку пропускная способность удваивается с каждым поколением, нагрев начинает становиться проблемой. Можно только представить, как будет обстоять дело с твердотельными накопителями PCIe 7 поколения в 2027 году или более поздними версиями; таким образом, поэтому потребуется новая технология.

Доступные на данный момент разъемы на материнских платах.

По информации от PCI-SIG, была созвана рабочая группа для изучения возможности использования технологии PCI Express через оптическое соединение вместо электрического, которое мы используем сегодня. Преимущества будут весьма ощутимые: повысится производительность при меньшем выделении тепла, уменьшится время задержки при одновременном увеличении длины соединения. В целом это полностью изменит всю индустрию персональных компьютеров, поскольку переход от электрических соединений к оптическим потребует перепроектирования каждой детали ПК с самого начала и ознаменует собой тектонический сдвиг в мире компьютеров.

К сожалению, хотя идея оптического графического процессора очень перспективна, пройдет еще много лет, прежде чем она станет реальностью. В настоящее время только формируется рабочая группа, поэтому она, скорее всего, не приступит к работе до 2024 года. Даже если она разработает черновой вариант этой технологии будущего, могут пройти годы, прежде чем она превратится в физические продукты. В качестве примера можно привести текущий стандарт PCIe 4.0, разработка которого, по данным HotHardware, была завершена в 2017 году. Это означает, что потребовалось шесть лет, прежде чем он появился на материнских платах. Кроме того, такие технологии имеют тенденцию к переносам сроков: еще в 2019 году многие эксперты предсказывали, что PCIe 6.0 появится в 2022 году. Поэтому, если оптические межсоединения будут ратифицированы для PCIe в 2025 году, мы увидим их в реальности не раньше 2030 года или даже позже.

Еще одна неприятная новость для тех, кто хочет побыстрее получить более быстрые игровые ПК с этой технологией, заключается в том, что она, скорее всего, будет внедряться в корпоративном секторе, прежде чем дойдет до домашних пользователей. В пресс-релизе PCI-SIG прямо указано, что "облачные сервисы, квантовые вычисления, гипермасштабные центры обработки данных и высокопроизводительные вычисления получат реальную выгоду от архитектуры PCIe с использованием оптических соединений".