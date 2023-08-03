Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Nvidia практически прекратила производство своих видеокарт 40-й серии
Инсайдер утверждает, что Nvidia переключила свои ресурсы на чипы искусственного интеллекта, а также ограничила поставки своих самых дорогих графических процессоров 40-й серии.

реклама

На производственных линиях графических процессоров Nvidia 40-й серии происходят странные вещи. Согласно новой утечке, компания остановила производство своих графических процессоров Ada Lovelace, а также ограничивает поставки своих высокопроизводительных видеокарт дистрибьюторам. Утверждается, что Nvidia пытается перепрофилировать производство своих игровых видеокарт на продукты с искусственным интеллектом. Это также является результатом более слабых продаж, чем ожидала компания. Как всегда, стоит относиться к такой информации с осторожностью, хоть она исходит от известного инсайдера Moore's Law is Dead (MLID). Стоит отметить, что ранее некоторые его сведения подтверждались.

реклама

Суть его отчета заключается в том, что один крупный ритейлер сообщил MLID, что Nvidia ограничивает поставки, чтобы удерживать цены на свои видеокарты высокого класса на нынешнем уровне. Этот источник сказал, что несмотря на то, что в магазин регулярно заходят люди, интересующиеся RTX 4090, на полках не всегда есть эти видеокарты в наличии. Утверждается, что дистрибьютор отправляет магазину лишь несколько видеокарт в неделю, чтобы удержать цены на завышенном уровне, хотя склады, как сообщается, забиты высокопроизводительными видеокартами 40-й серии.

Если бы предложение намного превышало спрос, естественно, что цены начали бы падать. По имеющимся данным, компания Nvidia предотвращает эту ситуацию путем сокращения поставок, несмотря на более низкий спрос на эти видеокарты по сравнению с видеокартами предыдущего поколения.

В интернет-магазинах достаточное количество RTX 4090 и 4080, что указывает на то, что клиенты не готовы платить такую высокую цену за высококлассную видеокарту от Nvidia. 

По многочисленным сообщениям, Nvidia практически остановила производство всех своих графических процессоров 40-й серии, что на самом деле удивительно. Один из источников в Nvidia говорит, что компания производит достаточное количество графических процессоров 40-й серии, чтобы выполнять свой контракт с TSMC. Nvidia отчаянно пытается перераспределить выделенные ей пластины TSMC N4 для производства видеокарт Hopper для своих клиентов, занимающихся искусственным интеллектом, что фактически отодвигает видеокарты Ada Lovelace на второй план на данный момент. Источник описывает производство Ada Lovelace как находящееся в "спящем режиме".

В основе всей ситуации лежит то, что Nvidia якобы уже произвела годовой объем графических процессоров Ada Lovelace, а видеокарты не продаются в ожидаемом объеме. Вероятно, это связано с тем, что это поколение в значительной степени считается слишком дорогим относительно производительности и возможностей, которые оно предлагает. Это позволит Nvidia немного сбавить обороты, пока она пытается переключить ресурсы TSMC на бизнес в сфере искусственного интеллекта, где маржа и спрос значительно выше, чем на игровом рынке.

Что касается того, чем это закончится, MLID говорит, что Nvidia удваивает свои инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта. Компания хочет стать известной благодаря продукции, которая обучает и поддерживает искусственный интеллект, а уже потом идет игровая индустрия и геймеры. Источник утверждает, что Nvidia всегда будет продавать игровые видеокарты, но не пойдет на уступки в ценовой политике, учитывая контроль над рынком и репутацию производителя видеокарт с лучшей производительностью. По сути, Nvidia говорит, что если геймерам не нравятся ее цены, они могут просто купить AMD или Intel, прекрасно понимая, что многие не решатся на такой шаг.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #rtx 4090 #ada lovelace
Источник: youtube.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

AMD собирается выходить на китайский рынок ИИ и составить конкуренцию NVIDIA
AMD Radeon RX 7900 XTX наконец-то дебютировала в статистике Steam
NVIDIA GeForce GTX 1650 остается наиболее популярной видеокартой согласно статистике Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
72
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
11
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
+
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
8
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
4

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
23
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
45
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
29
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
15
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
21

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
21:42
Он походу не в курсе про Mpeg4, DivX и Xdiv )) У меня первый фильм на диске был "Здравствуйте, я ваша тётя" и смотрел я его из консоли linux через mplayer на Pentium 233 MMX
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Дерун
21:42
а я думал вы от Российских кинжалов прячетесь и от страха в пердаки долбитесь
Западные санкции спровоцировали бум майнинга биткоинов в России
Дядя Z
21:39
чубайс-это агент иностранной разведки,он всё делал,чтобы палки вставлять в колёса экономике России.Щас многое всплывает,игра пошла в открытую уже у запада
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Олесь Кука
21:39
Не неси херню по всему треду. Vista это NT6.0, а 7 это NT6.1. Разница в цифре после точки выравнивается сервиспаками.
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Артём Николаев
21:39
Да кто что. Я в основном тут каменты пишу.
Западные санкции спровоцировали бум майнинга биткоинов в России
Олесь Кука
21:35
Открой любой скриншот семерки и висты убедись, что виста красивее. Хотя сам я её пересидел на XP до первого сервис пака семерки. Проблема висты была в том, что она сразу запросила 1 гиг оперативки, ко...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Ken Ny
21:31
Чё, кому не нравится? Минусите дальше, пидарасы помойные, это ваш максимум.
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
valderm
21:29
разгон - это лотерея PS у знакомого совсем уж бюджетный ПК: athlon x4 870k/ 16Gb DDR3/RX 550 2 Gb - но за час я ему поднял CPU до 4.5 GHz (3.9 сток) DDR3 c 1600 до 2133 (1.65 V) RX550 до 1350 /1900 ( ...
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
Дерун
21:28
че делаете
Западные санкции спровоцировали бум майнинга биткоинов в России
Павел Любавин
21:27
Бред.. Наступлению мешает трава и кусты?! Ничего, скоро придет зима.. Тогда помехой станут сугробы и нечищенные дороги?
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем