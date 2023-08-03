Инсайдер утверждает, что Nvidia переключила свои ресурсы на чипы искусственного интеллекта, а также ограничила поставки своих самых дорогих графических процессоров 40-й серии.

На производственных линиях графических процессоров Nvidia 40-й серии происходят странные вещи. Согласно новой утечке, компания остановила производство своих графических процессоров Ada Lovelace, а также ограничивает поставки своих высокопроизводительных видеокарт дистрибьюторам. Утверждается, что Nvidia пытается перепрофилировать производство своих игровых видеокарт на продукты с искусственным интеллектом. Это также является результатом более слабых продаж, чем ожидала компания. Как всегда, стоит относиться к такой информации с осторожностью, хоть она исходит от известного инсайдера Moore's Law is Dead (MLID). Стоит отметить, что ранее некоторые его сведения подтверждались.

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Суть его отчета заключается в том, что один крупный ритейлер сообщил MLID, что Nvidia ограничивает поставки, чтобы удерживать цены на свои видеокарты высокого класса на нынешнем уровне. Этот источник сказал, что несмотря на то, что в магазин регулярно заходят люди, интересующиеся RTX 4090, на полках не всегда есть эти видеокарты в наличии. Утверждается, что дистрибьютор отправляет магазину лишь несколько видеокарт в неделю, чтобы удержать цены на завышенном уровне, хотя склады, как сообщается, забиты высокопроизводительными видеокартами 40-й серии.

Если бы предложение намного превышало спрос, естественно, что цены начали бы падать. По имеющимся данным, компания Nvidia предотвращает эту ситуацию путем сокращения поставок, несмотря на более низкий спрос на эти видеокарты по сравнению с видеокартами предыдущего поколения.

В интернет-магазинах достаточное количество RTX 4090 и 4080, что указывает на то, что клиенты не готовы платить такую высокую цену за высококлассную видеокарту от Nvidia.

По многочисленным сообщениям, Nvidia практически остановила производство всех своих графических процессоров 40-й серии, что на самом деле удивительно. Один из источников в Nvidia говорит, что компания производит достаточное количество графических процессоров 40-й серии, чтобы выполнять свой контракт с TSMC. Nvidia отчаянно пытается перераспределить выделенные ей пластины TSMC N4 для производства видеокарт Hopper для своих клиентов, занимающихся искусственным интеллектом, что фактически отодвигает видеокарты Ada Lovelace на второй план на данный момент. Источник описывает производство Ada Lovelace как находящееся в "спящем режиме".

В основе всей ситуации лежит то, что Nvidia якобы уже произвела годовой объем графических процессоров Ada Lovelace, а видеокарты не продаются в ожидаемом объеме. Вероятно, это связано с тем, что это поколение в значительной степени считается слишком дорогим относительно производительности и возможностей, которые оно предлагает. Это позволит Nvidia немного сбавить обороты, пока она пытается переключить ресурсы TSMC на бизнес в сфере искусственного интеллекта, где маржа и спрос значительно выше, чем на игровом рынке.

Что касается того, чем это закончится, MLID говорит, что Nvidia удваивает свои инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта. Компания хочет стать известной благодаря продукции, которая обучает и поддерживает искусственный интеллект, а уже потом идет игровая индустрия и геймеры. Источник утверждает, что Nvidia всегда будет продавать игровые видеокарты, но не пойдет на уступки в ценовой политике, учитывая контроль над рынком и репутацию производителя видеокарт с лучшей производительностью. По сути, Nvidia говорит, что если геймерам не нравятся ее цены, они могут просто купить AMD или Intel, прекрасно понимая, что многие не решатся на такой шаг.