RTX 4060 Ti 8 ГБ от Nvidia также появилась в чарте всего через несколько недель после старта продаж.

Лето уже заканчивается, поэтому компания Valve Software решила обновить свою статистику в Steam, чтобы мы могли узнать, какое оборудование используют геймеры в своих домашних ПК. Новые результаты опроса датированы июлем 2023 года и включают первое появление нескольких новых видеокарт. Наиболее заметным дебютантом является AMD Radeon RX 7900 XTX, которая появилась в рейтинге с большим опозданием, так как она была выпущена в декабре 2022 года. К великому огорчению для компании AMD, ее флагманская видеокарта оказалась в самом низу таблицы, разделив последнее место с участниками другого рейтинга - процессорами "Intel Sandy Bridge" и набрав всего 0,17% рынка.

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Тот факт, что видеокарта стоимостью $1000 не лидирует в чартах, конечно, не новость, ведь не у всех геймеров такой большой бюджет на игровой ПК. Однако для объективного сравнения достаточно взглянуть на топовые модели Nvidia - гораздо больше пользователей Steam готовы потратить на видеокарту даже дороже, чем просит AMD. Например, RTX 4080 стоимостью от $1200 уже занимает 0,47% рынка, что почти в 3 раза больше доли флагмана AMD. Кроме того, нынешний король графических процессоров — RTX 4090 — имеет еще больший кусок пирога — 0,65%, поэтому, по словам пользователей Steam, участвовавших в опросе, он почти в четыре раза популярнее.

Как всегда, Nvidia продолжает доминировать в статистике оборудования Steam, занимая 11 из 12 лидирующих позиций среди всех доступных видеокарт.

Одним из показателей низких продаж лучшего графического процессора AMD RDNA 3 является то, сколько времени потребовалось, чтобы он появился в статистике в течение последних шести месяцев. Мы не знаем, какое количество видеокарт Valve использует в качестве минимального требования для появления в чарте, но, судя по всему, оно составляет около 0,15%. Тот факт, что AMD потребовалось так много времени, чтобы достичь этого небольшого "успеха", указывает на низкие продажи, по крайней мере, по сравнению с графическими процессорами Nvidia 40-й серии в Steam. Например, RTX 4090 была выпущена в октябре 2022 года и появилась в статистике Steam в январе с рейтингом 0,30%. RTX 4070 Ti была запущена в январе, но появилась в чарте всего два месяца спустя с долей 0,17%, то есть такой же, как у флагмана AMD, но потребовалось гораздо меньше времени, чтобы добраться туда.





Еще одним примечательным новичком стала плохо встреченная критиками и геймерами RTX 4060 Ti 8GB, вышедшая в мае, но уже попавшая в рейтинг с долей 0,23%. Более дорогая версия на 16 ГБ и версия этой видеокарты без Ti еще не появились, и то же самое касается недавно выпущенной AMD RX 7600. Пользователи Steam не спешили приобретать новые видеокарты среднего уровня для игр в 1080p в середине 2023 года, что немного удивительно, ведь обычно такие продукты с отличным соотношением цены и производительности занимают верхние строчки рейтинга. Эти графические процессоры, вероятно, в конечном итоге окажутся на вершине рейтингов, но потребуется год или два, чтобы вытеснить старые видеокарты поколений Turing и Ampere.

Среднестатистический ПК в 2023 году по-прежнему работает под управлением Windows 10 с 16 Гбайт оперативной памяти и 8-Гигабайтной видеокартой, используемой для игр в разрешении 1080p.

Конечно, AMD скорее всего заявит, что результаты опроса Steam не отражают ее долю рынка. Компания заявила, что еще в 2019 году аппаратное обеспечение AMD было занижено в результатах из-за влияния игровых кафе, где на одних и тех же ПК используются разные аккаунты Steam. Интересно узнать, изменилась ли эта ситуация к настоящему времени, но стоит учесть, что Nvidia всегда доминировала в результатах исследования, что совпадает с общими данными о доле рынка графических процессоров. Обычно мы видим Nvidia с долей рынка ~ 75-80% по сравнению с ~ 10-15% у AMD или около того, а Intel пока довольствуется остатками рынка.