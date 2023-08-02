Архитектура графического процессора Battlemage, используемая в процессорах Intel Lunar Lake, должна обеспечить хороший прирост производительности по сравнению с Alchemist благодаря более широким модулям SIMD.

В настоящее время Intel готовит выпуск своей мобильной архитектуры Meteor Lake, ориентированной исключительно на мобильные устройства, которая должна появиться на рынке в конце этого года. После нее компания представит новое поколение процессоров под названием Lunar Lake. На данный момент почти нету информации об этой архитектуре, но это и не удивительно, учитывая, что до ее появления еще больше года. Intel только сообщила, что это будет совершенно новая архитектура, разработанная для применения в устройствах с низким энергопотреблением.

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Теперь у нас есть немного новой информации от известного инсайдера, утверждающего, что в этой платформе действительно будет использоваться графический процессор Arc Battlemage, который будет иметь до 8 ядер Xe2, что делает его похожим на текущую дискретную видеокарту начального уровня Arc Alchemist A380.

Новости о планах Intel поступили от известного автора утечек в Твиттере под ником Bionic_Squash. Согласно новым данным, в Lunar Lake будет 64 исполнительных блока второго поколения, что указывает на 8 ядер Xe2. Это означает, что в новых процессорах будет использоваться Battlemage - второе поколение графической архитектуры Intel, которое придет на смену нынешней Arc Alchemist. Ранее сообщалось, что Intel будет использовать Alchemist для графического процессора в Meteor Lake и ее настольном преемнике Arrow Lake. Поэтому компания Intel будет готова перейти на Battlemage только в семействе Lunar Lake, выход которого ожидается в конце 2024 года.

Когда была опубликована эта дорожная карта, Intel, очевидно, была еще немного не уверена в деталях Lunar Lake.

Мы уже знаем, что Lunar Lake будет рассчитан на потребление энергии в 15 Вт, поэтому он будет использоваться только для тонких и легких ноутбуков и других устройств с низким энергопотреблением. Поэтому, учитывая небольшое энергопотребление, новый графический процессор будет довольно мощным. Он должен иметь 64 EU (исполнительных блока), что меньше, чем 96 EU, которые можно найти в нынешних чипах Raptor Lake. По данным Wccftech, в Meteor Lake ожидается 128 EU, что позволит увеличить производительность по сравнению с существующими графическими процессорами, а в Arrow Lake этот показатель будет увеличен до 192 EU. Тут стоит отметить, что Raptor и Arrow Lake потребляют много энергии и являются настольными процессорами.

Кроме того, сравнение количества ядер не является корректным только потому, что в Battlemage будут внесены многочисленные архитектурные изменения, которые сами по себе обеспечат прирост производительности. Ожидается, что новое поколение предложит значительный прирост производительности по сравнению с Alchemist просто потому, что между архитектурами прошло много времени для совершенствования технологии, а также потому, что Intel многому научилась при производстве графических процессоров Alchemist.

Здесь должен появиться Lunar Lake посередине, если только в Intel не удивит нас появлением Battlemage в Meteor Lake, что маловероятно.

Вначале ожидалось, что Lunar Lake появится в 2025 году, но, похоже, его перенесли на 2024 год, чтобы он дебютировал вместе с Arrow Lake в настольных системах. Это будет второе поколение мобильной платформы компании «Core Ultra», поэтому в схемах наименования она будет иметь цифру 2, например, Core Ultra 5 2003H. Lunar Lake будет производиться по техпроцессу Intel 18A, который ожидается в конце 2024 года.