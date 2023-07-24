Видеокарта, о которой мы думали, что она существует где-то в лаборатории AMD, является реальным розничным продуктом и скоро появится в Китае.

Недавно стало известно, что компания AMD готовится выпустить в сентябре две новые видеокарты, а также рассматривается возможность выпуска третьей. Мы знали о разработке двух новых видеокарт - RX 7800 и 7700, а также ходили слухи о возможном появлении видеокарты RX 7900, не относящейся к версиям XTX/XT. Теперь подтвердилось, что такая видеокарта действительно существует, и это, по сути, урезанная Radeon RX 7900 XT. У нее такое же количество вычислительных блоков, но некоторые компоненты отключены и урезаны. Судя по всему, пока эта видеокарта предназначена только для китайского рынка, но мы знаем где она появится в продаже в ближайшее время (китайских интернет-магазинах).

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В Твиттере пользователь @wxnod опубликовал изображение коробки видеокарты, на которой изображена новая модель с объемом видеопамяти 16 ГБ отличной от 20 ГБ у Radeon RX 7900 XT. По имеющимся данным, она имеет то же количество вычислительных блоков (CU), что и видеокарта XT - 84. Это интересное решение от AMD, поскольку предполагалось, что 7900 будет иметь 70 CU, чтобы она не была такой же производительной как XT, но это не так. Помимо этого сходства, два графических процессора совершенно разные. 7900 имеет более узкую 256-битную шину памяти по сравнению с 320-битной шиной, используемой в XT. Эта более узкая шина также означает, что у нее будет 64 МБ кэш-памяти Infinity по сравнению с 80 МБ на XT, как отмечает Wccftech. Вероятно, она также будет иметь более низкие игровые тактовые частоты, что приведет к снижению TDP.

Radeon RX 7900

Что касается энергопотребления, то RX 7900 XT рассчитана на 315 Вт, а видеокарта, с которой она будет конкурировать, - RTX 4070 Ti - имеет TDP 285 Вт, так что она реально составит конкуренцию Nvidia, учитывая больший объем видеопамяти. Кроме того, она использует два восьми-пиновых разъема питания, так как AMD придерживается старого стандарта ATX для того, чтобы облегчить процесс обновления для пользователей. При этом видеокарта по-прежнему представляет собой чудовище с 3,5-слотовым кулером и трехвентиляторной конструкцией, такой же, как у современных карт Sapphire Nitro Radeon.

Одна интересная деталь заключается в том, что при сравнении задней стороны видеокарты GRE, которая расшифровывается как Golden Rabbit Edition, с существующей Radeon RX 7900 XT, вы можете увидеть, что нижняя часть кристалла и удерживающая скоба на новом графическом процессоре немного меньше. Это странно, поскольку обе модели используют один и тот же кристалл Navi31. Тем не менее, загадка может быть раскрыта благодаря новой утечке, показывающей, что AMD разработала меньшую упаковку для Navi31, которая позволит ее партнерам создавать тестовые платы для готовящихся к выпуску графических процессоров Navi32. По данным Videocardz, уменьшенная версия Navi31 уже несколько месяцев поставляется партнерам, чтобы они могли подготовить свои платы Radeon 7800 и 7700.

Sapphire Nitro Radeon RX 7900 XT

Что касается стоимости, хотя RX 7900 XT была выпущена по цене 899 долларов, сейчас она упала до 849 долларов. Это означает, что эта версия без XT, вероятно, будет стоить примерно 749 долларов, чтобы конкурировать с RTX 4070 Ti стоимостью 799 долларов. Эта видеокарта от Nvidia также имеет всего 12 ГБ памяти, поэтому, если AMD сможет приблизиться по производительности, предлагая больше памяти, то она точно заинтересует многих геймеров.