Microsoft заверяет, что новые устройства версии 1.2 стали легче и удобнее в ношении.

Microsoft продолжает развивать свой проект HoloLens и открывает новую страницу в его истории. После задержек, многочисленных технических проблем и желания полностью отказаться от проекта HoloLens, компания все таки поставит армии США в этом месяце «улучшенные» очки IVAS (Integrated Visual Augmentation System). Microsoft заверяет, что очки смешанной реальности версии 1.2 стали легче и комфортнее для ношения, что позволит решить проблемы практичности и заметности предыдущей модели.

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На прошлой неделе агентство Bloomberg подтвердило, что американская армия ожидает поставку очков IVAS 1.2 на базе HoloLens до 31 июля, на три месяца раньше установленного срока. Это положит начало трем этапам «интенсивных испытаний солдат» для проверки предполагаемых улучшений устройств. Ожидается, что IVAS 1.2 будет «тоньше, легче и сбалансированнее», чем предыдущая версия, которая была настолько громоздкой и тяжелой, что мешала солдатам комфортно передвигаться. Последние прототипы, полученные американской армией, также предположительно излучали слишком много света на поле боя, однако неизвестно, удалось ли Microsoft решить эту проблему в IVAS 1.2.

Американский солдат с очками смешанной реальности IVAS.

Военный контракт Microsoft с министерством обороны США стоимостью 22 миллиарда долларов был, мягко говоря, непростым. Сотрудники Microsoft уже довольно давно скептически относятся к этой технологии: во внутренней служебной записке, опубликованной в прошлом году, сотрудники заявили, что ожидают негативных отзывов со стороны солдат и что улучшения надежности в разных версиях были "минимальными". Всего через месяц "Управление генерального инспектора" (OIG) провело аудит проекта и обнаружило, что руководители проекта IVAS никогда не определяли конкретных пользовательских критериев, на основе которых можно было бы создать устройства с дизайном, ориентированным на солдата. OIG даже проинформировала Пентагон, что они, возможно, зря потратили деньги на HoloLens.

Когда армия получила первые партии IVAS и опробовала их, результаты были катастрофическими. «Устройства убили бы нас», — сказал один из испытателей, согласно отчету помощника министра по закупкам армии. Солдаты в основном беспокоились о размере очков и внешнем освещении, но это были не единственные проблемы: также преобладали плохие характеристики при слабом освещении и нечеткое тепловизионное изображение. Microsoft отреагировала на негативные замечания армии, заявив, что по-прежнему уверена в своей программе IVAS - несмотря на сокращение 10 тысяч сотрудников, занимавшихся HoloLens, виртуальной реальностью и смешанной реальностью - и теперь мы увидим, было ли это доверие оправданным.

Если партия очков IVAS 1.2 окажется удачной, то это позволит армии возобновить заказы на миллиарды долларов на продукцию HoloLens, которые были приостановлены, и полностью внедрить технологию к 2025 году.