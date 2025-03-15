Я решил заказать умную кнопку Tuya, которая предназначена для дистанционного управления самыми разными устройствами. В теории она может нажимать кнопки на стиральной машине, компьютере, переключать тумблеры и тому подобное. Если честно, взял её для эксперимента — пока не вижу применения в быту (хотя со временем, возможно, найду).

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В конце обзора вы сможете увидеть ссылку на видеоверсию материала. Приятного чтения (и просмотра).

Комплектация

Упаковка кнопки довольно тонкая и сделана из хрупкого картона. При этом внутри есть специальная вставка, которая не даёт устройству болтаться во время транспортировки.

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В комплекте вы найдёте:

саму умную кнопку;

инструкцию (двухъязычную: китайский и английский);

шесть самоклеящихся накладок;

две сменные насадки, которые отличаются формой.

Как видите, набор не слишком богатый, но включает всё необходимое для монтажа и использования.

Внешний вид

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Корпус устройства изготовлен из матового пластика, который практически не притягивает пыль и не собирает царапины. С одной стороны располагается «пальчик» (механизм нажатия), а на противоположной — тумблер включения/выключения, разъём Type-C для зарядки и световой индикатор.

Индикатор красного цвета сигнализирует об отсутствии подключения к чему-либо.

Фиолетовый показывает, что кнопка работает по Bluetooth.

При зарядке красный свет означает, что аккумулятор ещё заряжается, а зелёный — что устройство уже полностью заряжено.

Что касается сборки, есть небольшие зазоры в месте стыка деталей корпуса, но на работоспособности это не сказывается.

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Размеры у умной кнопки компактные — можете оценить их на фотографиях:

Подключение умной кнопки Tuya

Первый шаг — установить приложение Smart Life и войти в учётную запись (или зарегистрироваться, если аккаунта ещё нет). Далее переводим умную кнопку Tuya в активный режим (индикатор должен подать признаки жизни).

Как только устройство включится, оно высветится в списке доступных в приложении. Подтверждаем добавление — готово. Главное не забыть:

Предоставить приложению доступ к локальной сети.

Разрешить использование Bluetooth.

Обычно процесс синхронизации с телефоном занимает меньше минуты. Лично у меня всё заработало с первой попытки (использую почту Gmail для регистрации).

Интеграция с «Алисой»

К сожалению, без специального хаба напрямую подключить кнопку к «Алисе» не получится. Многие думают, что для работы с экосистемой Яндекса можно взять устройство «из коробки» и сразу синхронизировать, но это не так. Требуется дополнительный концентратор (хаб), поэтому учтите это заранее.

Ещё добавлю, что умная кнопка Tuya совместима с Home Assistant, Google Home и SmartThings. При наличии Wi-Fi-шлюза её можно подключить и к этим системам.

Практический опыт использования

Многих интересует радиус действия Bluetooth — в пределах 1–2 метров кнопка срабатывает моментально (примерно за секунду). При тестировании на расстоянии около 10 метров через две стены она также работала стабильно, задержка по-прежнему оставалась примерно в одну секунду. А вот уже на дистанции 15 метров могут начаться перебои. Модель оснащена Bluetooth 4.2, что вполне приемлемо для такого рода техники. Нужно понимать, что Bluetooth 4.2 – устаревший стандарт, который имеет ограниченную дальность. Если вам нужно стабильное соединение на большом расстоянии, выбирайте модели с Wi-Fi или Bluetooth 5.0.

В приложении Smart Life всё интуитивно понятно. В меню смарт-кнопки есть следующие разделы:

Click to start — мгновенное срабатывание «пальца» после нажатия;

— мгновенное срабатывание «пальца» после нажатия; Cycles — возможность задать несколько последовательных нажатий;

— возможность задать несколько последовательных нажатий; Timing — настройка расписания по дням и неделям;

— настройка расписания по дням и неделям; Site — особый раздел, в котором можно регулировать позицию «пальца», выбирать начальное положение (нажатое или отжатое) и задавать продолжительность удержания (по умолчанию 2 секунды).

Таким образом, легко настроить автоматические нажатия: указать точное время (часы, минуты, секунды) и определить, сколько именно раз должен сработать механизм.





Что касается аккумулятора, то тут сложно сказать конкретные цифры. У кого-то его хватает на 2 недели, у кого-то даже на 2 месяца. Всё зависит от частоты использования.

Итоги

Если у вас есть конкретные задачи, требующие дистанционного нажатия на какие-то кнопки, то Tuya Smart Button отлично справляется со своей ролью. Если же практической необходимости нет, то, скорее всего, устройство будет лежать без дела.

С точки зрения сборки претензии минимальны: да, есть мелкие огрехи, но это почти незаметно и не мешает. Приложение Smart Life понятное, разобраться легко даже без чтения инструкции.

Видеообзор

Для наглядности предлагаю посмотреть моё видео: там я показываю все основные моменты настройки и использования умной кнопки Tuya.