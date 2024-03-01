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Обзор штатива Ulanzi MT-08 - тестируем на камере Sony ZV-E10

В обзоре поговорим про мини-штатив MT-08 от компании Ulanzi, рассмотрим технические характеристики и конструкцию устройства. Помимо этого, поделюсь своим опытом.
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В обзоре я расскажу о штативе MT-08 от производителя Ulanzi. Покажу, как он работает совместно с камерой Sony ZV-E10 с кит-объективом. В самом конце поделюсь с вами маркетплейсом, где я купил штатив.

Технические характеристики треноги

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    Максимальная допустимая нагрузка: 2 кг.

  • Масса изделия: 94 г (как указано у производителя).

  • Вид головки: шаровая.

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    Длина в сложенном виде: 14,8 см.

  • Ширина в сложенном виде: 4,8 см.

  • Длина в разложенном виде: от 15 до 27 см.

Комплектация

Штатив для съемки реализуется в фирменной картонной упаковке Ulanzi. Приложил фотографии коробки с двух сторон. Вся информация на ней указана на двух языках — английском и китайском.

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В коробке к штативу приложен сертификат, который подтверждает оригинальность продукции.

Оформление и конструкция

Штатив для камеры реализуется в одной цветовом варианте — черно-красном. Это уникальный стиль производителя.

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На меня произвела впечатляющий эффект конструкция штатива. Конфигурация выполнена так, что штатив можно использовать в виде монопода или стойки-треноги.

Выдвигается штатив не очень легко. Для того чтобы выдвинуть конструкцию, необходимо приложить некоторые усилия. Длина штатива составляет от 15 до 27 см. Для наглядности показываю фото с линейкой. Если «раздвинуть» ножки, то длина штатива уменьшается до 25 см.

Интересно дела обстоят с массой изделия. Фактически штатив весит 94 г. В одном обзоре другого автора масса составила 84 г. Неизвестно куда пропали еще 10 г. По данным производителя вес 92 г. По всем показателям понятно, что тренога легкая.

В интернете я нашел переходник для данного мини-штатива. С помощью него можно установить мобильное устройство, и сверху, благодаря специальному креплению, осветительный прибор. Это весомая причина, по которой стоит приобретать штатив у крупного производителя, так как можно дополнительно купить различные переходники. В моей ситуации они не требуется. 

Сборка выполнена максимально качественно. Каждая ножка имеет прорезиненную вставку, предотвращающую скольжение конструкции. На опорной части ножек также есть прорезиненные места, которые не особо помогают при скольжении.

С установкой камеры на мини-штатив тоже никаких проблем не возникло, мне это нравится. Фиксация заняла примерно 5 секунд.

Особенности использования

Как я уже говорил ранее, штатив использую в совокупности с камерой Sony ZV-E10. Как утверждает изготовитель, мини-штатив выдерживает нагрузку до 2 кг. Моя камера вместе с объективом весит 465 г. Штативом я пользуюсь уже около двух недель. Испытал его и при низкой температуре, никаких изменений и деформаций при этом не произошло. Далее на фото я покажу, как выглядит штатив в собранном состоянии и растянутый.

Я рекомендую закреплять камеру до конца, чтобы она была крепко зафиксирована.

Посмотрим, как будет выглядеть камера на треноге. Мне кажется, ее большинство и покупают для съемки, например, со стола. Если нужно заснять объект точно сверху вниз, то камера будет направлена на какую-то из ножек. Поэтому для такой съемки штатив не подойдет.

При ведении съемки с небольшим наклоном вниз штатив справляется с этим на отлично, но есть небольшой нюанс. Если камера расположена в точности между двумя ножками, то вся конструкция может упасть. Придется смотреть за тем, чтобы съемка проходила параллельно ножке. Для лучшего понимания покажу пример: на первой фотографии неправильно установленная конструкция, на второй — как нужно делать.

Приходится чем-нибудь придерживать, чтобы штатив не упал.  

Подведу итоги

Штатив мне понравился. Точно знаю, что есть более дешевые аналоги, но будет ли у них такая же сборка? Сомневаюсь. Помимо всего можно приобрести дополнительные аксессуары, чтобы не ограничивать себя одной съемкой с камеры. Штатив Ulanzi MT-08 однозначно рекомендую. Вы получите отличное соотношение цена-качество.

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