Игра следует за генералом Хазаном, которому предстоит сразиться с предательством и злодеями в мрачном фэнтезийном королевстве.

С выходом новой экшен-RPG "Первая Бойня: Путешествие Хазана" разработчиков Neople и издателей Nexon, игра обрела официальный возрастной рейтинг от Управления по контролю за инфокоммуникационными медиа Сингапура (IMDA). С рейтингом 16+, это приключение ожидается только для взрослых пользователей.

Игрокам предстоит взять на себя роль генерала Хазана, человека, который был несправедливо обвинен в измене и в результате оказался в изгнании. В поисках справедливости и мести, он погружается в темный и опасный мир, полный жестоких противников. Ключевыми чертами игры являются захватывающие сражения, напоминающие системы из игр типа Souls, позволяющие игрокам управлять своими героями с помощью оружия ближнего боя и уникальных способностей.

Согласно классификации IMDA, в "Путешествии Хазана" присутствуют динамичные бои, наполненные эффектами крови, включая яркие брызги, запачкивающие окружение. Хотя побежденные враги исчезают со временем, некоторые зоны мира полны окровавленных локаций и тел; тем не менее, степень насилия остается в пределах допустимого для этого возрастного рейтинга.

Ожидается, что релиз "Первая Бойня: Путешествие Хазана" состоится 27 марта 2025 года. Игра будет доступна на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.