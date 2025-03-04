Игра R.E.P.O. — это кооперативный хоррор, завуалированный в черный юмор. В ней игроков ожидает задача по добыче редких артефактов из опасных локаций, населенных разнообразными монстрами.
Проект вышел в раннем доступе 26 февраля и планирует оставаться в этом статусе от шести до двенадцати месяцев. R.E.P.O. высоко оценена пользователями: на платформе Steam было оставлено более 6000 тзывов, из которых 97% положительных.
Игроки особенно выделяют чувство юмора разработчиков и увлекательный геймплей, самоотверженно использующий продуманную физику, что создает уникальный опыт, особенно в плане транспортировки предметов. Многие считают R.E.P.O. интересной reinterpretation известных идей из Lethal Company, подчеркивая, что это не просто клон.
В отзывах на Steam можно встретить такие мнения:
- "Игра просто заставила меня и моих друзей хохотать до упаду. Это, возможно, станет моей игрой года, хоть я еще и не освоил все механики. Меня атаковал монстр-утка, а встреча с унитазом и сковородкой была незабываемой. Оценка: 1000/10."
- "Это, безусловно, лучшая игра в духе Lethal Company, появившаяся после оригинала. Великолепная графика и анимация, разнообразные противники, пугающие уровни и отличный саундтрек делают ее игровой процесс незабываемым. Это самая весёлая хоррор-игра, в которую я когда-либо играл."
- "R.E.P.O. вызывает те же чувства, что и Lethal Company в дни своего выхода. Игра предлагает уникальный опыт, выделяющийся на фоне схожих проектов. Игра с друзьями — это настоящее удовольствие, а физика взаимодействия с предметами здесь по-настоящему захватывает."
R.E.P.O. демонстрирует высокую активность среди игроков. С момента запуска каждый день устанавливаются новые рекорды посещаемости. Вчера было зафиксировано 61 791 одновременных игроков. То, что игра показывает выдающиеся результаты, даже в понедельник, подтверждает ее вирусную популярность. Интересно, до каких высот она сможет дойти.