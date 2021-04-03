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30 марта Intel сняла эмбарго на обзоры процессоров 11-ого поколения Rocket Lake и одновременно стартовали их продажи по всему миру. Впечатление вызвали они как у энтузиастов, так и обычных потребителей неоднозначные. О чём говорит спрос на продукцию AMD у немецких покупателей.

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Конкурирующие процессоры Ryzen 5800x и Core i7-11700K были выставлены одновременно по акционной цене, казалось бы сейчас начнётся в среднем сегменте жёсткая борьба. Ведь все предпосылки для этого есть: одинаковая цена, 8 ядер и 16 потоков у обоих. Потребление 105 Вт против 125 Вт. Правда запасов у AMD в три раза больше 300шт против 100шт. И тем не менее темпы продаж AMD воистину впечатляют.



Почему же AMD вызывает столь серьёзный ажиотаж? Вся линейка 5000 серии горячее, но энергоэффективнее. Архитектура AMD производительнее. Быть может есть ещё какая причина. Поделитесь мнением ниже в комментариях.