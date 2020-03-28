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Если ваша видеокарта в последнее время выдаёт ошибку о физическом изъятии со слота PCI-E или об отказе драйвера, то не спешите винить её во всех тяжких.

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Дело в том, что драйвер 445.75(ниже скриншот) оказался не готов к играм на DirectX 11 со включённой резкостью изображения.



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