Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйвера 445.75
Если ваша видеокарта в последнее время выдаёт ошибку о физическом изъятии со слота PCI-E или об отказе драйвера, то не спешите винить её во всех тяжких.
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Дело в том, что драйвер 445.75(ниже скриншот) оказался не готов к играм на DirectX 11 со включённой резкостью изображения.
рекламаРеакция NVIDIA не заставила себя долго ждать, несколько часов назад компания опубликовала Hotfix 445.78 на своём портале, который пока недосягаем в GeForce Experience. Поделитесь новостью с геймерами, кто столкнулся с этим. Они будут благодарны Вам. И я тоже.
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