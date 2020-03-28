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Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйвера 445.75

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Если ваша видеокарта в последнее время выдаёт ошибку о физическом изъятии со слота PCI-E или об отказе драйвера, то не спешите винить её во всех тяжких. 

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Дело в том, что драйвер 445.75(ниже скриншот) оказался не готов к играм на DirectX 11 со включённой резкостью изображения.

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Реакция NVIDIA не заставила себя долго ждать, несколько часов назад компания опубликовала Hotfix 445.78 на своём портале, который пока недосягаем в GeForce Experience. Поделитесь новостью с геймерами, кто столкнулся с этим. Они будут благодарны Вам. И я тоже.

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