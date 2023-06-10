Это не магия, а настоящая наука и технологии.

Вы задумывались, как, недавно представленное беспилотное такси «Яндекс», может ездить по городу без GPS и постоянного интернет-соединения? Оказывается, у него есть свои техническое решения, которые позволяют ему точно определять свое местоположение и безопасно передвигаться по дорогам.

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Первое решение – это сверхточные карты, которые создаются специальными машинами «Яндекса», оснащенными лидарами, камерами и другими сенсорами. Эти карты содержат информацию о всех деталях дорожной ситуации: от полос движения и светофоров до дорожных знаков и пешеходных переходов. Благодаря этим картам, беспилотник знает, где он находится и куда ему нужно ехать.

Вторая технология – это лидар, который установлен на крыше беспилотного такси. Лидар – это лазерный радар, который излучает импульсы света и измеряет время их отражения от окружающих объектов. Таким образом, лидар создает трехмерную модель пространства вокруг машины и помогает ей распознавать другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и препятствия. Лидар работает независимо от GPS и интернета, поэтому беспилотник не теряется даже в туннелях или при плохой погоде.

Третий секрет – это вычислительный модуль, который находится в багажнике беспилотного такси. Это мощный компьютер, который обрабатывает данные от всех сенсоров и камер, а также принимает решения о поведении машины на дороге. Вычислительный модуль не нуждается в постоянном соединении с интернетом, поэтому беспилотник может ездить даже в зонах с плохим сигналом. Кроме того, вычислительный модуль защищает беспилотник от возможных киберугроз, так как не передает данные о своем местоположении и маршруте.

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Всё это делает беспилотное такси «Яндекс» одним из самых продвинутых и надежных в мире. Сейчас сервис роботакси «Яндекс» работает в тестовом режиме в районе Ясенево, где можно заказать поездку на одном из 40 автомобилей, которая обойдется вам в 100 рублей. В будущем компания планирует расширить зону обслуживания и предложить своим клиентам новый уровень комфорта и безопасности.