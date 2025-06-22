Вступление должно с чего-то начинаться, так что напишу вкратце: Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Конечно, это лишь малая часть игр с технологией Ray Tracing, но с каждым днем мне не давал покоя вопрос: а что дальше?

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2K-4K текстуры, высокополигональные модели, разные технологии, эффекты и так далее. Видеокарты и процессоры не вывозят нагрузку, которую подают в играх с новыми технологиями, в нативе. Без DLSS и прочих фишек, из-за которых изображение мылится и появляется гостинг/шлейф при движении персонажей. Игру можно нагрузить хоть так, что никакая видеокарта и процессор не справятся, это уже дело разработчиков, но такими темпами все остановится на том, что видеокартам станет некуда развиваться, не становясь огромной бандуриной весом в 5-6 кг, потребляющей киловатт, если утрировать. Больше памяти, больше производительности, больше-больше-больше во всех смыслах. Может, потом еще скажут: а добавьте-ка по два процессора и видеокарты для большей производительности, пусть ПК станут подобием домашних серверов, почему нет?

Прикол больше не кажется приколом...

И какой там 8K гейминг? При разрешении 4K топ в некоторых играх показывает 40-50 фпс, иногда с просадками до 30. Получается что? Максимум разрешение 2K и 60 фпс в новых играх?

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Не знаю, какая мощь будет в линейке RTX 6000 серии, но, скорее всего, прироста больше 10-15% мы не увидим, если сравнивать RTX 5090 и RTX 6090 в будущем. Видеопамяти и сейчас много, но забить ее миллионом тяжелейших игровых текстур всегда можно.

Мне даже интересно увидеть компьютер, которому надо 2 киловатта для питания, если такой будет, чтобы играть в игры с рендером супер лучей в реальном времени, с проработкой супер физики в реальном времени, в проработкой ИИ диалогов, ИИ NPC в реальном времени и так далее. И, конечно, все в разрешении 8K или 16K, что уж мелочиться, с текстурами 16K и так далее. Да и каждая травинка в 100 полигонов с 4K текстурой, и таких травинок миллион вокруг...

В общем, выглядит все печально. Игры делают ради технологий, видеокарты делают ради технологий. Зачем сюжет, зачем геймплей, разные игровые механики и фишки, ну да. Замкнутый круг.

Если притормозить, то с нынешними технологиями вполне можно сделать игру, к примеру, как Red Dead Redemption 2 в плане визуала, но с полностью открытым и (внимание!) наполненным миром, с множеством разных ситуаций, не 20-30 на всю игру, а сотни. Разные фишки, проработанная физика, сюжет на 200-400 часов, механики. Просто без погони за технологиями, просто ради сюжета, игровых механик и разнообразности игрового "бытия". Можно понатыкать множество NPC со своей историей, заданиями, нуждами, реакциями на все что происходит вокруг. Учитывая, какие деньги гребут на разработку, от разработчиков не убудет. Плюс большой игровой мир, который было бы интересно исследовать. Разные диалоги, интерактивность, чтобы можно было срубить дерево, откопать что-то, тот же зарытый схрон, к примеру, построить себе дом и так далее. Возможность быть хоть головорезом, хоть обычным рыбаком, травником, охотником и так далее.

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Самое главное, что можно сделать возможность того, что мир вокруг живет, а не ждет действий игрока. Ограбили кого-то на дороге? Игрок может помочь. Кто-то устроил набег на город? В это можно ввязаться. Кто-то пропал в лесу? Можно помочь найти пропавшего. Кто-то дал задание, но может умереть в поножовщине, а не ждать вечность, пока игрок не придет. Можно услышать что-то в баре, в который приходит множество разных NPC, которые меняются изо дня в день. Ну или просто появляются раз в неделю случайные группы путников, от которых можно узнать что-то полезное или пойти с ними куда-нибудь путешествовать. Или помочь соседке с огородом, фермерские будни для разнообразия. Суть в том, что вполне можно превратить любую игру в такую, что захочется вернуться, где можно не тупо бежать по заданиям, а узнавать лор мира, исследовать его, заниматься всякой всячиной, и при всем при этом мир не будет казаться искусственным или застывшим, в ожидании, когда же игрок начнет проходить первое или сороковое сюжетное задание. Да и NPC могут жить своей жизнью, хотя бы как в том же The Sims 4 (наверное, не совсем удачный пример).

А, ну и как же без оптимизации. Оптимизацию делают в последнюю очередь и не факт, что она будет достойной, не факт, что топовая видеокарта с процессором запустят игру хотя бы в 60 фпс без костылей. Ну или на ней просто экономят, как могут, и допиливают все намного позже, а там и хайп игры проходит, если он был. И потом в интернете сотни постов о том, какая игра лагающая.

И еще о питомцах. Вроде не так уж и надо, но иногда они могут дополнить игру. К примеру охотничья собака, кошка, которая ждет тебя дома или приносит птиц и ящериц с охоты. Возможность играть с питомцами, брать их с собой куда-то, обучать, видеть, как твой питомец растет и успешно учится, это даже лампово как-то. Просто приятное дополнение для игры, которое не все оценят, конечно. Подобного маловато, но мне такое интересно и кажется, что такого не хватает иногда. Тем более питомцами могут быть не только кошки и собаки.

Но пока это просто мои мечты и размышления. Конечно, проще сделать игру с сюжетом часов на 50-60 с сомнительным итогом, но зато лучи есть и на освещение потратили на сколько-то меньше времени. Но с пользой ли это все...

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В последнее время меня мало какие игры, в принципе, затягивают. Но иногда попадаются неожиданно интересные игры, в которые хочется позалипать, даже если там нет супер графики. Либо я возвращаюсь к старым играм, которые перепрохожу хоть и сотый раз, но что-то в них все равно есть. Хотя, может это всего-то ностальгия.

У каждого свое мнение на этот счет, но сейчас игры развивают все же не совсем в ту сторону. Не все, но большинство. Развитие технологий это хорошо, но не ради того, чтобы впихнуть их в игру и выпустить нечто с натянутым сюжетом, который сделан ради того, чтобы просто был, и чтобы игрок знал, куда ему идти, и что игра от него хочет.

P.S. Ну все, теперь можно пойти играть в пиксельные игры, оставив тут 6070 символов XD.