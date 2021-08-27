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RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене

Сравнение от начинающего российского ютубера
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5
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Сегодня вашему вниманию представляю сравнительный тест двух достаточно мощных видеокарт. Казалось бы, RX 6600 XT классом ниже, но не стоит хоронить её раньше времени. Давайте взглянем на тесты, чтобы убедиться в том, что AMD не зря едят свой хлеб.

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Одна из самых ожидаемых игр 2020 года. Настоящий AAA проект и что мы видим? Разница в производительности на уровне погрешности? Конечно, Юбисофт эту игру лучше оптимизировала под красную фракцию, но только вдумайтесь! Разница в цене на видеокарты составляет не менее 130$ и это не считая реалии майнинга. Неплохо, правда ли? Двигаемся дальше.

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Cyberpunk 2077. Да, оптимизация оставляет желать лучшего, но только посмотрите на эти цифры! Конечно, RTX выключен, однако(!) - FidelityFX является прекрасной технологий, которая действительно работает и нивелирует разницу в производительности.

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Стоит ли переплачивать за зеленый бренд? Решать только вам, но я считаю что - нет. AMD выпустили прекрасную видеокарту, которая обязательно найдет своего покупателя и это не значит, что RTX 3070 плохая видеокарта - вовсе нет.

Желаю каждому купить "свою" видеокарту по душе!

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Теги

fortnite rtx 3070 benchmark rust rx 6600 xt rustler test gpu village
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sevik68
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22:10
Я смотрю тут какой-то блогер из яичка, отложенным фениксом вылупляется.)
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
slava67rus
22:09
Она на уровне 3060, лучше или хуже зависит от оптимизации, зависит от студии разработчика которые более лояльны к амд или нвидиа. При включении рейтрейсинга 6600 отстает на 15-20фпс и это провал. С эт...
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
Eugeniy Petrosyan
22:09
Я лично видел последствия кирпича с балкона и посмертные швы на голове
Western Digital: мы намеренно снижали скорость SSD-накопителей, но обещаем так больше не делать
motya
22:09
Попробовал я карту от повер колор 6600XT, там даже близко нет уровня 3070. Автор видео накурился или сливал rtx. Карта для 1080p не больше...
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
Михаил
22:09
АМД ниче не потеряет им надо больше выпускать чипов.
Nvidia продала почти в пять раз больше dGPU во втором квартале, чем AMD
Иванов Иван
22:07
щас бы мыльное cocалити сравнивать с длсс(тем более длсс-качество) совсем уже шарики за ролики))
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
nepranov
22:07
Если рассуждать логично, то RX 6600 XT нафиг не нужна со своей шиной 128 бит выше 1080Р. Вот RTX 3060Ti, прекрасно вывозит большинство игр в моем разрешении 3440-1440р, а что я увижу там на RX 6600...
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
Михаил
22:06
Посмотрим кто умнее тут. Мне кажется при сильных нагрузках там может загореться врм
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