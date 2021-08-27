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Сегодня вашему вниманию представляю сравнительный тест двух достаточно мощных видеокарт. Казалось бы, RX 6600 XT классом ниже, но не стоит хоронить её раньше времени. Давайте взглянем на тесты, чтобы убедиться в том, что AMD не зря едят свой хлеб.

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Одна из самых ожидаемых игр 2020 года. Настоящий AAA проект и что мы видим? Разница в производительности на уровне погрешности? Конечно, Юбисофт эту игру лучше оптимизировала под красную фракцию, но только вдумайтесь! Разница в цене на видеокарты составляет не менее 130$ и это не считая реалии майнинга. Неплохо, правда ли? Двигаемся дальше.

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Cyberpunk 2077. Да, оптимизация оставляет желать лучшего, но только посмотрите на эти цифры! Конечно, RTX выключен, однако(!) - FidelityFX является прекрасной технологий, которая действительно работает и нивелирует разницу в производительности.

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Стоит ли переплачивать за зеленый бренд? Решать только вам, но я считаю что - нет. AMD выпустили прекрасную видеокарту, которая обязательно найдет своего покупателя и это не значит, что RTX 3070 плохая видеокарта - вовсе нет.

Желаю каждому купить "свою" видеокарту по душе!