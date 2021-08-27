RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
Сегодня вашему вниманию представляю сравнительный тест двух достаточно мощных видеокарт. Казалось бы, RX 6600 XT классом ниже, но не стоит хоронить её раньше времени. Давайте взглянем на тесты, чтобы убедиться в том, что AMD не зря едят свой хлеб.
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Одна из самых ожидаемых игр 2020 года. Настоящий AAA проект и что мы видим? Разница в производительности на уровне погрешности? Конечно, Юбисофт эту игру лучше оптимизировала под красную фракцию, но только вдумайтесь! Разница в цене на видеокарты составляет не менее 130$ и это не считая реалии майнинга. Неплохо, правда ли? Двигаемся дальше.
Cyberpunk 2077. Да, оптимизация оставляет желать лучшего, но только посмотрите на эти цифры! Конечно, RTX выключен, однако(!) - FidelityFX является прекрасной технологий, которая действительно работает и нивелирует разницу в производительности.
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Стоит ли переплачивать за зеленый бренд? Решать только вам, но я считаю что - нет. AMD выпустили прекрасную видеокарту, которая обязательно найдет своего покупателя и это не значит, что RTX 3070 плохая видеокарта - вовсе нет.
Желаю каждому купить "свою" видеокарту по душе!
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