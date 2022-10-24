Интернет-терминалы компании SpaceX, которые обеспечивают доступ к интернету через спутники Starlink, продолжат функционировать на территории Украины. Это происходит даже если в Министерстве обороны США откажутся платить за их использование. Информацию подтвердил в своём твиттер-аккаунте Илон Маск.
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По его словам, он дал утвердительный ответ на эту тему в разговоре с Михаилом Фёдоровым, который отвечает за это направление. Маск заверил украинского вице-премьера, что его компания не будет блокировать доступ. По-видимому, стороны каким-то образом решили вопрос о финансировании этого направления.
Сам же Фёдоров отметил, что функционирование системы Starlink является чрезвычайно критичным для Украины и поблагодарил бизнесмена за его подход.
Важно отметить, ранее стало известно, о негативном отношении китайских властей к идее запустить американскую систему системы спутникового интернета в КНР. Их беспокоят события на территории Украины. Суть в том, что ранее Илон Маск озвучил идею предоставить Тайваню статус особой административной территории по аналогии с Гонконгом. Похоже, что это предложение и вызвало настороженность официального Пекина.