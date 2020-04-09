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Издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники в цепочке поставок сообщает, что AMD может представить некие новые процессоры для ПК уже в сентябре. Предполагается, что это модели Ryzen 4000, хотя в этом есть сомнения.

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По данным Tom’s Hardware, их планировали показать на Computex 2020 в мае, однако из-за пандемии выставку сдвинули. Ориентировочно она должна пройти в конце лета или в начале осени.

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Предполагается, что это будут чипы гибридного типа, но тогда не совсем понятно, на какой архитектуре они будут построены. Ранее иные СМИ утверждали , что Ryzen 4000 на базе Zen 3 покажут лишь в марте будущего года. Не исключено, что в сентябре будет лишь «бумажный» анонс, а полноценная презентация и выпуск пройдут в 2021-м.

Скорее всего, новые чипы будут работать с сокетом AM4, хотя это не подтверждено. Также выйдут наборы логики для материнских плат 600-й серии. Разумеется, именно эти версии будут самыми мощными и максимально совместимыми с Ryzen 4000.

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