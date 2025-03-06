Хотя точных сроков пока не называют.

Google обновляет свой поисковик, внедряя в него новое поколение искусственного интеллекта. Речь идёт об интеграции в поисковую систему ИИ-модели Gemini 2.0. Это позволит системе отвечать на более сложные запросы, связанные, например, с программированием и математикой.

Также это даст возможность генерировать ИИ-обзоры и статьи, которые в поисковой выдаче будут размещаться выше традиционных ссылок.

Как ожидается, Google начнет постепенный запуск опции «ИИ-поиска», однако пока проект находится на ранней стадии. В компании уточнили, что при использовании ИИ-режима ответы могут становиться более разговорными, а иногда приводить к ложным утверждениям, которые называют «галлюцинациями».

При этом изначально ИИ-режим появится только в экспериментальном разделе Labs, а пользоваться им смогут лишь подписчики Google One AI Premium, которая стоит 20 долларов в месяц.

Отметим, что у Microsoft есть похожее решение на базе Edge, Bing и Copilot.